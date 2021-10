Se suspendió la indagatoria a Macri en el juzgado de Dolores

Mauricio Macri enfrentaba hoy su primera indagatoria tras su paso por la presidencia entre 2015 y 2019, en el marco del expediente judicial que lo investiga por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Pero finalmente se suspendió la indagatoria porque la AFI no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto. Es decir, el ex presidente no puede declarar hasta que Alberto Fernández lo releve y aún no hay fecha para una nueva citación.

La citación judicial fue en Dolores, donde un grupo de militantes y dirigentes de Juntos por el Cambio prepararon una movilización para respaldarlo.

La convocatoria a la movilización, similar a la que acompañó a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner cuando declaró en los tribunales de Comodoro Py, hace cinco año, por la causa denominada “dólar futuro”, se extendió vía redes sociales.

HABLÓ EN UN BREVE ACTO PREVIO

El expresidente participó de un breve acto en la intendencia de Dolores, minutos antes de comparecer ante el juez Bava.

“Acá estoy tratando de entender esta citación tan intempestiva”, dijo.

Al grito de “Mauricio no se toca”, los partidarios de Juntos por el Cambio y el PRO recibieron este mediodía a Macri, quien se sumó a un acto que contó con el apoyo y organización del intendente de Dolores, a metros del edificio municipal.

En el escenario, el expresidente estuvo acompañado precisamente por el intendente local Camilo Etchevarren de un lado y por Patricia Bullrich del otro. A ellos se sumaron también su primo, el intendente de Vicente López Jorge Macri y el intendente de Pinamar Martín Yeza, entre otros dirigentes.

“Son momentos en los que cuesta poner en palabras todo lo que uno siente, pero claramente lo primero que quiero es agradecerles a todos los que están hoy aquí”, indicó.

UNA CITACIÓN “SIN FUNDAMENTOS”

Sobre el hecho, Macri dijo que “fue una tragedia que nos afectó a todos los argentinos y en la que todos hemos estado y seguimos estando solidarios con los familiares del ARA San Juan”.

“Acá estoy en Dolores, tratando de entender esta citación tan intempestiva, sin fundamentos en medio de una campaña electoral. Pero estamos acá porque siempre hemos dado la cara, porque estamos tranquilos, sabemos lo que hicimos”, aclaró.

Sobre el cierre, apeló a una arenga en tono electoral: “Si creen que con la persecución van a minar mi compromiso con la gente están equivocados. No les tenemos miedo, estamos decididos a pelear por nuestro futuro y el de nuestros hijos”.

Fuente: Infobae y Diario Popular