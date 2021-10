Celine Dion pospone sus conciertos en Las Vegas

Celine Dion, de 53 años, no está pasando por su mejor momento y eso que la cantante no lo ha tenido fácil en los últimos años. En 2016 murió su marido René Angélil a los 73 años de cáncer, dos días después, la misma enfermedad se llevaba a su hermano Daniel Dion, de 59 y en 2020 Celine perdía a su madre a los 92 años.

Sin embargo, ahora que parecía que la cantante se había recuperado de estas duras pérdidas, un problema de salud hace saltar las alarmas «sufro espasmos musculares persistentes que me impiden realizar mi trabajo», ha explicado Celine Dion.

Hace una semana era la propia cantante quien a través de un comunicado informaba de la cancelación de sus actuaciones en Las Vegas: «Mi corazón está roto por esta situación. Mi equipo y yo hemos estado trabajando en nuestro nuevo programa durante 8 meses y no poder subir al escenario en noviembre, me entristece más allá de las palabras» reconocía la artista que continuaba diciendo: «Mis socios en Resorts World Las Vegas y AEG han trabajado incansablemente para preparar este nuevo teatro de vanguardia que es absolutamente hermoso. Me siento terriblemente mal por decepcionarlos, y lamento especialmente decepcionar a todos los fans que habían planeado venir a Las Vegas. Ahora tengo que concentrarme en mi salud para mejorar rápidamente… Quiero salir de esto lo más rápido posible», concluía el comunicado.

En una entrevista en la revista francesa ‘Paris Match’, su hermana Claudette asegura que Dion había trabajado muy duro para subirse a los escenarios y por tanto, la cancelación no es ningún «capricho». De hecho, los nervios y el estrés pueden haberle jugado una mala pasada «Siempre le pasa lo mismo, es terriblemente exigente con ella misma. y su cuerpo ha dicho ‘basta’».

Según Claudette, la cantante tiene problemas musculares y es algo «doloroso» pero asegura que «no es nada grave», porque, asegura que de serlo, Celine no se lo ocultaría y añade «Celine sólo quiere volver al escenario. Pero puede llevar algunas semanas o incluso meses» concluye.