Mariana Cabrol: “Hay una romantización del cáncer de mama”

La actriz y comediante Mariana Cabrol fue diagnosticada con cáncer de mama en 2019 y unos meses después comenzó a hacer videos en Instagram en los que viene mostrando cómo va su proceso de sanación enfocada desde el humor, una estrategia que le ha servido en su propio proceso, así como para ayudar a otras mujeres que transitan la enfermedad.

“No fue que inmediatamente salí riéndome cuando me dieron el diagnóstico, para nada. Lloré todo lo que tuve que llorar, después el humor como parte mía de expresión volvió a parecer en el lugar menos esperado que fue durante un cáncer, no era que decía si me pasa algo tremendo me voy a reír de esto”, dijo en el Instagram Live de La Brújula 24.

Cabrol comenzó a publicar videos tres meses después del diagnóstico cuando su compañero le cortaba los restos de cabello que le iban quedando. Lo que vino luego fue una seguidilla de piezas donde además de hacer reír, también busca una mirada que desdramatice el proceso.

“Hay toda una romantización sobre todo sobre el cáncer de mama que me parece que no lo es. A las mujeres se nos pone en ese rol de que siempre debemos ser bellas, así maquilladas. Que podamos con una enfermedad, con un tratamiento que es terrible, no significa que no sea algo terrible, me parece que es importante que eso esté, hay un montón de empresas que se benefician de esta enfermedad”, comenta al detallar uno de sus lemas que es “el cáncer no es rosa”.

Cabrol habló de cómo ha sido su tratamiento, los detalles con los que viene luchando y cómo ha avanzado su sanación, así como de la forma en que el humor le ha sido útil en su proceso y como herramienta de apoyo a otras mujeres. También de los temas que trata de visibilizar como la no reconstrucción mamaria.

“No es solo hacer reír, sino ayudar a otras mujeres a que puedan reírse de esto, desdramatizar, hacer una critica. Todo mi camino artístico en esto toma un camino más profundo. Me llegan mensajes de mujeres que están atravesando esto y se pueden reír. Que es una mierda y que todas lo sabemos, pero que tenemos momentos de risa y que es una parte de nuestra vida”, afirmó.

Mirá acá el video completo: