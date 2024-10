Tres exitosas amigas bahienses que están unidas en la lucha contra el cáncer de mama

Cecilia Corradetti / La Brújula 24 / [email protected]

A Jesús Fernández Grippo, Agustina Antognozzi y Julieta Mollo las une, además de una profunda amistad, sus raíces en Bahía Blanca. Aunque cada una siguió su propio camino, los lazos entre ellas siguen intactos. En este octubre, mes rosa, se unieron para una campaña de concientización sobre el cáncer de mama.

Jesús, fundadora de la reconocida marca de lencería “Jesús Fernández”, con sede en Buenos Aires y exportaciones a nivel global, diseñó en esta ocasión productos dirigidos a mujeres que atraviesan o han superado el cáncer. Para sumarse al proyecto, convocó a la doctora Agustina Antognozzi, ginecóloga y mastóloga, también radicada en Buenos Aires, y a Julieta Mollo, abogada y "reinventada", quien, tras superar un cáncer de mama, se transformó en coach de vida y terapeuta de PNL y Bioneuroemoción. Julieta vive actualmente en México.

Madres y profesionales, cada una aportó su experiencia para hacer de esta campaña algo más que un acto de concientización: un mensaje de esperanza y superación, derribando mitos y mostrando que, con detección temprana, el cáncer puede ser curado. Además, reivindican la importancia de preservar una intimidad saludable, tanto personal como compartida.

“Hacía tiempo que con Agustina queríamos colaborar en algo juntas. Es una profesional destacada y un honor que use nuestros diseños. Así surgió la idea de crear productos especiales para mujeres que pasaron por el cáncer y los resultados fueron increíbles”, compartió Jesús.

“Tanto Agustina como Julieta me honraron con esta campaña en equipo. Las dos son luminosas”, dijo Jesús.

Para complementar la campaña con un testimonio de vida, se sumó Julieta Mollo, quien relató su experiencia de superación: “El cáncer me enseñó a ser quien soy”, afirmó con gratitud.

Con gran atención a las necesidades de pacientes que enfrentan cirugías, la marca de Jesús Fernández ofrece diseños que permiten “disimular o realzar” según cada caso, siempre buscando que las mujeres se reconcilien con su imagen. “Nuestro objetivo es devolver la sonrisa frente al espejo, ayudar a que se redescubran”, comentó Jesús, para valorar el mensaje positivo que Julieta aportó: “Queríamos optimismo, un cielo despejado y un entorno cálido”.

Así, el equipo lanzó una campaña que deja huella. “Estamos muy felices”, declaró Jesús en diálogo con La Brújula 24.

Quién es quién

Jesús Hernández

“Jesús Fernández” (@jesusfernandez.official @ jesusfernandezlingerie) es el resultado de un sueño audaz de una joven emprendedora que consolidó una marca registrada en el rubro. La empresa diseña, produce y comercializa lencería y corsetería de nicho, con ediciones limitadas que renuevan las colecciones mensualmente. Entre sus productos se encuentran soutiens, bombachas, bodies, corsés, bustiers, camisolines, batas, portaligas, ligas, accesorios y cosmética sensorial. Además, con este lanzamiento, se incorpora una línea pensada para mujeres que han atravesado el cáncer.

Agustina Antognozzi

Agustina Antognozzi (@dra.agustinaantognozzi) es ginecóloga, obstetra y mastóloga. “Como mencionó Jesús, hace tiempo venía buscando una marca de ropa interior para que mis pacientes operadas de cáncer de mama pudiesen amigarse con su cicatriz que, si bien hoy son pequeñas y estéticas, no dejan de serlo”, apuntó.

Dijo que una de cada ocho mujeres en Argentina va a tener un cáncer de mama. “Acompañarlas en el proceso no sólo desde lo científico con últimas evidencias, avances, nuevas técnicas quirúrgicas y tratamientos, no alcanza si uno no empatiza con lo que se siente y sucede".

“Si bien hoy las técnicas quirúrgicas que utilizamos son muy estéticas con mínimas incisiones y suturas plásticas, es muy importante amigarse con la cicatriz”, remarcó.

El cáncer de mama no se puede prevenir, advirtió, pero su detección en estadíos tempranos brinda la oportunidad de tratamientos que aseguran una larga sobrevida libre de enfermedad, que es el término que se utiliza.

“La mamografía junto con la ecografía y el examen mamario realizado por el especialista a partir de los 40 años es la recomendación para mujeres sin antecedentes familiares, mientras que, para quienes lo tienen, deben comenzar los controles antes. Es de suma importancia, independientemente de la edad, el control con mamografía y ecografía luego del embarazo y lactancia. No alcanza solamente con el autoexamen”, reiteró.

Finalmente, dijo que algo para tener en cuenta es la importancia del trabajo en equipo multidisciplinario para el abordaje de estas pacientes. “Y en este equipo la tarea de Jesús suma un montón”, dijo.

Agustina tiene dos hijos, se recibió en la UBA y se desempeña en CABA y San Isidro con un equipo multidisciplinario formado por imagenólogo, oncólogo, genetista, radioterapeuta y psiconcólogo.

Julieta Mollo

Julieta Mollo (@julietamollo.coach) abogada, está casada con Carlos Baieli y es madre de Galo (23), Benjamín (20) y Alfonso (17). Radicada en México, fue allí donde recibió el diagnóstico de cáncer de mama, algo que describe como un shock inesperado durante un control de rutina.

“Después del impacto inicial, pasé por una montaña rusa emocional: de la angustia al miedo, preguntándome por qué me había tocado a mí. Sentí culpa por mis hijos, que eran pequeños”, relató. Con el tiempo, esa pregunta cambió a un “para qué”. El cáncer, dijo, la ayudó a reconectar consigo misma.

“Me permitió finalmente ocupar el lugar que siempre quise, pero que, por distintas razones, no había podido alcanzar antes”, reflexionó.

Hoy, libre de la enfermedad, Julieta vive la vida plenamente y con una actitud optimista, agradecida incluso por la dura experiencia que la transformó: “Gracias al cáncer pude sanar otras áreas de mi vida y convertirme en quien soy”.