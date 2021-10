“Es imposible que el Gobierno convoque a la oposición, no es creíble para nadie”

La candidata a diputada nacional de Juntos, Margarita Stolbizer, pasó esta mañana por los estudios de La Brújula 24, previo al inicio de algunas actividades que tiene previstas en la ciudad, en el marco de la campaña de cara a los próximos comicios de noviembre.

En contacto con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy“, la presidenta del GEN habló de varios temas. Por ejemplo, respecto del voto negativo que sufrió el Gobierno en las PASO. Y dijo que “hoy el drama más grande de la Argentina es la falta de perspectiva de futuro”.

Primero, a modo de análisis y relacionando el tema con su propia historia –la candidata es la madre del basquetbolista Nicolás Laprovittola-, se refirió a los clubes de barrio. “Es importante que tengan el apoyo que necesitan, primero por la función social que cumplen, aunque también porque de ahí salen los atletas que luego nos representan en el mundo. Por ese rol formativo que tienen merecen apoyo, tanto de la política como de la sociedad en su conjunto. Así se debe vivir, colectivamente, buscando el bien general por sobre el individuo”.

En otro tramo de la entrevista, Stolbizer dijo que “escuché a autoridades de Uruguay hace unos días indicando que hay muchos argentinos preguntando, porque no todos tienen la posibilidad de sacar la ciudadanía italiana. Lo cierto es que cuando nos miramos con nuestros países vecinos lo vemos con preocupación, porque con condiciones similares a las nuestras, ellos pueden vivir más tranquilos”.

“Eso tiene que ver con un componente sociocultural también. Me pasó de ver una interna peleadísima entre Mujica y Astori, con mucha confrontación, pero terminó, armaron la fórmula juntos y salieron a recorrer el mundo. Es una imagen de convivencia política extraordinaria. Me pregunté cómo hacen eso y enseguida me dijeron que no pueden hacerlo de otra manera porque la sociedad uruguaya es así, porque no lo permitiría de otra manera. Acá en cambio tenemos una violencia que muchas veces se transmite de arriba hacia abajo”, aseveró.

Y agregó: “Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo en que lo que derrama es la ejemplaridad, tampoco sirven los discursos. El tema es tener la coherencia para demostrar lo mismo entre lo que se dice y se hace. Cuando vos ten´és políticos enriquecidos en la función pública y un pueblo pobre, no hay coherencia. Eso tenemos acá, por eso digo que hay que reconstruir ejemplaridad. Esto tiene que ver con esa vocación para convivir pacíficamente, en salir de la grieta, ser mucho más respetuosos entre nosotros. No puede dar lo mismo que acá llega un legislador, pasa 4 años y no aporta ningún proyecto. Tiene que ser la sociedad la que acompañe o castigue esas cosas”.

“El resultado de las PASO, con un impacto tan grande de rechazo al Gobierno, cuando tratamos de buscarle una explicación vemos que hay una que es la cuestión económica, porque cuando va bien la gente mira mucho menos las otras cuestiones. Hoy la Argentina atraviesa una situación económica dramática. Se ve los comercios que cierran, la perdida de empleo, la depreciación de los ingresos. Hay un problema sin dudas y la gente reaccionó por eso. Pero también hay un problema ético que tiene que ver con la función publica. Lo vimos con los colados para vacunarse, cuando se perdieron los vínculos sociales y en la Casa Rosada había reuniones de todo tipo. Eso tiene que ver con la ética y la moral, y también fue castigado”, señaló Stolbizer.

En esa misma línea, consideró que “no sería suficiente que el voto negativo fuera solo por eso, hay otra cuestión que tiene que ver con la falta de perspectiva de futuro. Hoy el problema más grave que tenemos es que los jóvenes se quieren ir del país, la falta de identidad. Ese es nuestro más grande drama, la falta de sentido de futuro. Y lo traslado también a quienes estamos hoy en la oposición, hay que ser muy serios para construir una opción para 2023. Yo no quiero ganarles porque son malos, quiero ganarles demostrando que lo podemos hacer mejor”.

Por otra parte, respecto de los dichos de Sergio Massa, quien aseguró que convocará a la oposición luego de las legislativas, ponderó que “es imposible que puedan convocar a la oposición si no acuerdan entre ellos. No son creíbles para nadie”.