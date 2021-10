Julián Álvarez explicó cómo influyó en su explosión entrenar con Messi y compañía en la Selección

Julián Álvarez es el jugador del momento en el fútbol argentino. En la épica victoria de River Plate ante Talleres en Córdoba por 2-0 en Córdoba (el Millonario jugó con 10 hombres durante 83 minutos), no llegó a convertir, pero aún así fue figura. Casi anota un tanto olímpico, se bancó el ataque prácticamente solo y armó una corrida electrizante para habilitar a Braian Romero en el tanto que definió el pleito.

🤩 "SUMA MUCHO ESTAR CON JUGADORES QUE JUEGAN EN EUROPA" 🤩



Julián Álvarez dialogó con #TNTVAR y rescató las convocatorias a la Selección Argentina ⚪🔴 pic.twitter.com/2ibp72oaQt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 22, 2021

El Araña, de 21 años, ya está en la mira de cinco clubes europeos, pero hoy lo disfrutan los fanáticos de la Banda y los cultores del buen fútbol. También la selección argentina dado que, a pesar de su juventud, Lionel Scaloni lo llevó a la Copa América, donde participó del título en Brasil, y es parte del plantel que afronta las Eliminatorias, codo a codo con Lionel Messi, Ángel Di María, Dibu Martínez, Rodrigo de Paul o Lautaro Martínez. ¿Cuánto influyó el hecho de trabajar y tener de espejo a tantos grandes futbolistas en su explosión en este 2021?

“Quizá uno no se da cuenta, pero al entrenar con ellos, sumar prácticas, partidos, verlos, obviamente que se aprende. Quizá no me doy cuenta, pero suma mucho estar con jugadores que la mayoría juega en Europa”, aceptó.

El oriundo de Calchín anotó ocho goles en los últimos seis partidos que jugó (estuvo ausente ante Banfield por su convocatoria al seleccionado) y es -junto a José Sand y Martín Ojeda- uno de los máximos anotadores del torneo, con diez. Cifras que marcan su momento de ensueño.

Fuente: Infobae