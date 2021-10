Bahiense ganó cinco medallas en Nacional de Ciclismo de Pista

A pura garra y corazón, la bahiense Dolores Rodríguez Rey obtuvo cinco medallas en el 111° Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista que se corrió en Mendoza: una de oro, tres de plata y una de bronce.

En diálogo con “El Deportivo” que se emite por La Brújula 24, la representante de la Federación Ciclista del Sud destacó que, más allá del logro personal, la reconforta haber podido dejar bien alto el prestigio del ciclismo bahiense.

“Se dieron resultados que para mí son algo único. En general, cada vez que voy a un campeonato nacional traigo una medalla o dos; traer cinco, fue algo que superó mis expectativas”, expresó Rodríguez Rey.

La experimentada ciclista afirmó que, en el contexto pandemia, tuvo que “reinventarse”.

“La preparación es la misma, pero una se reorganiza para crecer deportiva y personalmente. Hice ‘rodillo’ en casa”, indicó.

“El Campeonato Argentino me lo banqué yo. Es más: por la pandemia se me complicó económicamente, como le sucedió a la mayoría, y tuve que vender las ruedas. Pensé en no ir y me terminaron prestando ruedas, manubrio y competí con una bicicleta de aluminio que ya no se usa (hoy se usa todo fibra de carbono); por suerte, los resultados se dieron”, amplió.

Rodríguez Rey confió que “una se rodea de buena gente que me ayudó y motivó para que me presente; estoy feliz de haber podido competir”.

El 12 de noviembre la bahiense tiene previsto correr en Uruguay, por etapas en ruta, como integrante de un equipo.