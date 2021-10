“Van a faltar productos en las góndolas”, dijo el dueño de La Banderita

Javier Báncora, titular de la cadena de supermercados La Banderita, habló esta mañana con el equipo del programa “Vive cada día”, por LA BRÚJULA 24, sobre el congelamiento de precios.

“Hoy nos desayunamos del firmado el decreto, con el tema de los precios congelados activos. Estuve mirando las listas y veo que la industria alimentaria va a tener que bajar bastante los precios para que nosotros podamos tenerlos en góndola”, sostuvo. Y dijo que “creo que en muchos casos va a ser difícil y muchos de estos artículos ni siquiera se van a ver en la góndola”.

De igual modo, explicó que “depende artículo y marca, pero hay algunos que están muy por debajo del precio que tenemos ahora. Hoy en día no se puede trabajar sin margen, más para una pyme que tiene que cumplir con todos los costos”.

“Está todo muy fresco todavía, yo me comuniqué con varios proveedores y noté la misma reacción, como de sorpresa porque no habían sido notificados. Esperemos tener buenas noticias para poder tener esos precios. Nosotros más que nadie queremos vender barato, per dependemos de lo que recibimos”, apuntó.