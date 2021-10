Fake news: dieron por muerta a Karina Jelinek

El jueves por la noche trascendió el rumor de que Karina Jelinek había muerto. Rápidamente muchos periodistas se preocuparon por esta alarma y trataron de chequear la información. Ángel De Brito intentó comunicarse con la modelo y recién este viernes por la mañana pudo charlar con ella a través de mensajes de WhatsApp.

“El rumor estaba instalado más en los periodistas de policiales que tienen este tipo de información. Le empecé a escribir a gente que la conoce a Karina y le mandé un mensaje a ella porque había visto que subió historias en las redes sociales anoche. Karina me escribió justo cuando empezó el programa”, explicó el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

“Me quedé tranquilo cuando me escribió: ‘Amore buen día, me quedé dormida’. No le quería decir lo que había pasado, me insistió porque a ella también le había llegado el rumor. Le mentí, pero ella me preguntó: ‘¿Es verdad que dijeron que me morí? No sé de dónde puede haber salido, ¿por qué esa maldad?’. Esto pasa cada tanto, que matan a algún famoso”, explicó el jurado del Bailando.

Luego, Karina le contó al periodista: “Estoy en Argentina, estuve viviendo afuera un tiempo. ¿Quién inventó esa maldad? Estoy tranquila y sin escándalos, ya sabés cómo soy voy a investigar sobre el tema, me gustaría saber de dónde nació, no es un rumor normal. Por suerte me alargaron la vida”.

