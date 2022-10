La columna de la Ubfal: un abogado le puso un bozal legal a Roccasalvo

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las principales novedades del mundo de la farándula, el día después de que mejoraran en parte los números de audiencia del lunes, aprovechando que no hubo fútbol. Lo más visto fue el noticiero de Telefé, seguido de Los 8 Escalones, los únicos con dos dígitos, superando en el rating por un par de puntos a Quien Es La Máscara y Canta Conmigo Ahora.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Obviamente después de los dichos de Susana Roccasalvo echándole la culpa a su abogado, el doctor Juan Manuel Dragani, de haber perdido el juicio contra Ángel de Brito, el tema no iba a terminar ahí. El letrado está indignado con la conductora al haberlo denostado y haber dicho que no se puede estar en la televisión, donde trabajaba con Viviana Canosa, y en su estudio profesional, al mismo tiempo, y sin dudarlo, Dragani nos contestó para Gossip y podemos dar el anticipo de su palabra, afirmando que le pondrá bozal legal a Roccasalvo para que no pueda hablar más de él. El doctor Dragani hace referencia al juicio de la hija de Roccasalvo que terminó en una conciliación con de Brito, después que la mujer dijo barbaridades sobre el periodista, queriendo dar la cara por su madre y explicó claramente por qué la demanda terminó mal para la conductora de “Implacables”. Por otra parte, Dragani le reclamará honorarios a madre e hija por su labor profesional impaga”.

“Viene con algunos problemitas de salud que hacen que tenga que faltar a sus compromisos laborales: en estos días Chiche Gelblung volvió a ausentarse de su rol de conductor en las mañanas de Crónica TV. Según pudimos saber Chiche tenía fiebre y fue por eso que desistió de ir a trabajar para poder descansar el fin de semana y en este lunes volvió a ser intervenido para corregir, dicen, un pequeño problema. El conductor pasó hace poco por una cirugía programada y tuvo otros episodios febriles, pero sigue adelante con fuerza y se prometió a sí mismo que viajará al Mundial de Catar en noviembre venidero. Chiche vivió un episodio por el que se lo recuerda en los últimos tiempos cuando decidió subirse a un avión y llegar hasta Ucrania para ser testigo in situ de la guerra, pero no pudo cumplir su objetivo. El sábado se entregaron los Martín Fierro de Radio y Chiche ganó un premio en su paso por Rivadavia, pero no pudo participar de la ceremonia”.

“Un falso agente inmobiliario le rentó supuestamente un departamento a Oriana Junco y cuando fue a habitarlo, el dueño le dijo que no tenía idea del tema. Oriana ya hizo la denuncia en la Comisaría 14 de esta Capital donde el hombre ya quedó demorado y por lo que parece, tenía denuncias previas y había sido separado hacía un año de la empresa Remax. Lo que le explicaron a Oriana es que hay que tener mucho cuidado donde se firma un contrato, siempre con membrete de la empresa y en una oficina, nunca en un bar o fuera de un lugar donde se pueda reclamar”.