La columna de la Ubfal: Roccasalvo sangra por la herida contra LAM

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó las principales novedades del mundo de la farándula, el día después de que la gala de eliminación de Gran Hermano volviera a dominar la escena, en un fin de semana que tuvo números récord de audiencia en ocasión del partido de Argentina del sábado por el Mundial.

El resumen de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Si bien aclaró veinte veces que ella hablaba de América y no específicamente de LAM, en charla con Marina Calabró (invitada en un móvil este domingo), Susana Roccasalvo no se privó de mostrar su disconformidad por la “alianza” entre el programa de Angel de Brito y Telefe para contar con los eliminados de Gran Hermano. La conductora de Implacables se quejó del supuesto egoísmo de Telefe que no le presta invitados y dijo que ese canal le da los contenidos a América, algo que Marina defendió y felicitó incluso a la emisora por pescar en distintas peceras, pero no pudo convencer a Roccasalvo. Ambos tuvieron un conflicto legal que resultó a favor del segundo por un tema supuestamente de no accionar por parte del abogado que representaba a la primera y con esta mirada, la conductora le pasó factura al creador de LAM, dando a entender que es un privilegiado al contar con material exclusivo de Telefe. Pese a que ella repitió que no le afecta porque está los fines de semana, agregó que tendría que haber más intercambio de figuras a favor de la industria de la televisión, algo que evidentemente necesita su programa.”.

#Implacables | Marina Calabró habló de los proyectos que la esperan para el 2023https://t.co/4N7XwQf2lz — Implacables (@implacablesC9) November 27, 2022

“Después de nueve semanas, Pampa Films, con la dirección de Ariel Winograd, finalizó el rodaje de la serie Coppola, el representante, que va más allá de la historia del protagonista, para contar aquellos años noventa de pizza y champan, expresión acuñada en una reunión de gabinete del presidente que pidió ese menú tan particular. Así, el menemismo se instala en el eje del relato con todos sus personajes públicos: de Coppola (Juan Minujin) y Daniel Scioli (Federico Baron) a Karina Rabollini (Mery del Cerro), pasando por Carlitos Jr. (Agustín Sullivan), Alejandra Pradon (Adabel Guerrero) y Susana Gimenez (María Campos). Y justamente ese será uno de los personajes polémicos porque Susana le dio el acuerdo a Guillermo Coppola, pero le pidió que la hagan bien. ¿Le gustará cómo la interpretó María Campos?”.

“Será un verano particular para cuatro actrices unidas por un título en común: Radojka, la comedia que desde el 2021 viene siendo un éxito en la calle Corrientes y en gira. Así, el elenco original de Patricia Palmer y Cecilia Dopazo, con la dirección de Diego Rinaldi, tras sus premios Estrella de Mar hará nuevamente temporada en el Teatro Picadilly de Buenos Aires. Pero, además, la misma obra tendrá su temporada en Carlos Paz, con los protagónicos de Emilia Mazer y Marcela Kloosterboer, que sorprendió con su decisión de aceptar la propuesta de Nara Ferragut en la producción para instalarse este verano en el Candilejas 2 con esta singular propuesta teatral. Radojka es una comedia de humor inteligente escrita por los uruguayos Fernando Schmidt y Christian Ibarzábal, ideal para estos tiempos en donde la risa es tan sanadora. Una anciana serbia, dos mujeres que se unen en un inesperado suceso que desencadena la trama de esta inolvidable comedia y las lleva a tomar una radical decisión para poder subsistir y conservar su trabajo, a partir de ahí las actrices entran en un juego de humor desopilante que el público agradece y disfruta”.