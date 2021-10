Le vaciaron la cuenta sueldo: denuncia que le sacaron más de $66 mil

Jorge Ibáñez trabaja en un empresa de seguridad privada y se llevó una desagradable sorpresa cuando fue al cajero automático a retirar parte de su sueldo: solo tenía 43 pesos. Al chequear los movimientos de su cuenta se percató de que le habían extraída la totalidad de su salario, unos $66 mil en varias transferencias que desconoce.

“Fui al cajero automático de Banco Galicia y me encuentro con que me habían hecho transferencias. Me robaron todo el sueldo”, dijo en comunicación con La Brújula 24.

Ibáñez hizo la denuncia en la policía y en el OMIC. Además, presentó el reclamo en el banco, donde le dijeron que le darán respuesta en una semana.

“Yo no sé ni cómo se hace una transferencia a terceros y allí me aparecen varias”, dijo el afectado, quien agregó que necesitará un adelanto de sueldo para cumplir con el pago del alquiler.

En el detalle de los movimientos de Ibáñez se observan varias operaciones por distintos montos, que suman la totalidad de su sueldo. Incluso una de ellas está identificada una persona a quien el afectado aseguró no conocer.

“A partir del 1 de octubre me empezaron a robar la plata y cuando fui el día 6 solo tenía 43 pesos”, agregó.

Ibáñez asegura que él no hace operaciones a través de homebanking, ni ha proporcionado los datos a ninguna persona y que la única herramienta que usa para movilizar su dinero es la tarjeta de débito.