Viviana Canosa volvió y explicó su ausencia: “Casi me muero”

Lo primero que hizo la periodista en su regreso a la pantalla fue escuchar El baile de la libertad, de Gustavo Cordera, y dijo no tener nada preparado, por lo que iba a improvisar.

“Fueron semanas muy difíciles, y a la vez, fue un extraordinario viaje en el momento más intenso de mi vida personal y profesional”, expresó Viviana Canosa.

“Pasó que casi me muero, nada más ni nada menos. No por Covid. Estaban tan preocupados por si tenía o no que me dio dolor, parecía una caza de brujas. Lo hubiese contado rápidamente. Ojalá hubiese sido eso, habría sido más fácil”, aseguró.

“Fue la primera vez en mi vida que no me importaba el qué dirán. Que no me importaba que mintieran sobre mi vida, que me operaran. No me enganché en la picadora de carne, era el momento de conectar conmigo por primera vez”, afirmó la conductora.

La periodista negó varias veces haber tenido coronavirus e indicó que su madre, quien si dio positivo de Covid-19, ya dejó terapia intensiva y fue trasladada a una sala común.

“No había un diagnóstico, pero yo sentía que me estaba muriendo. Me había desconectado de mí. Mi hija de 8 años me dijo ‘no te ocupás de vos'”, dijo la mamá de Martina, fruto de la relación que tuvo con Alejandro Borensztein.

“Fue un desconche total, estoy llena de vitaminas, hinchada e incómoda. Pero estoy sana que es lo único que importa. Me alquilé una casa en el campo, pensé que llegaba porque la máquina siempre aguantó… pero cuando mamá me cuenta que no se sentía bien…”, continuó la presentadora con respecto al momento del quiebre de su salud.

En diálogo con sus compañeros de programa, Canosa afirmó que empezó a sentirse mal tras la cobertura de “la marcha de las piedras”, y contó que ahora considera a su teléfono celular como un “arma mortal”.

“Quiero rehacer mi vida y volverme a enamorar”, aseguró la periodista con respecto a este nuevo cambio de vida, dado que notó que hasta esta crisis que padeció no se lo permitía hacer a sí misma.

Antes de pasar a las noticias del día, Viviana Canosa se burló de quienes dijeron que truchó tests PCR y reveló que duda de si fue verdaderamente un motochorro quien la atacó en el fin de semana de las PASO 2021.

Fuente: Clarín