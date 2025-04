Al borde del llanto: el descargo de Lizy Tagliani tras la fuerte acusación de Canosa

Este domingo, La Peña de Morfi tuvo un arranque muy distinto al habitual. Lizy Tagliani hizo un sentido descargo luego del escándalo que se desató con Viviana Canosa, quien la acusó públicamente de haberle robado dinero de su cartera, entre otras denuncias aún más graves.

"Yo tenía un vestidor muy hermoso con cosas divinas que me iban desapareciendo, plata de la cartera que me desaparecía. Un montón de cosas”, comenzó relatando Viviana Canosa sobre una situación ocurrida años atrás.

Luego, agregó: "Muchas veces dejaba abierta la puerta de mi habitación con la cartera abierta, hasta que un día abrí la ducha me puse la bata y me quedé esperando en la bañera y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironeándomela. (…) Era un sobre con dólares".

Frente a estas acusaciones, Lizy decidió en La Peña de Morfi dar su versión, completamente contraria a la de Canosa. "Estoy triste, no pensé que esto pudiera pasar", expresó al comienzo, visiblemente emocionada. Además, agradeció estar rodeada de amigos y personas cercanas en este difícil momento.

El descargo de Lizy Tagliani por las acusaciones de Marcela Tauro y Viviana Canosa. pic.twitter.com/iw3YlitWn2 — Real Time (@RealTimeRating) April 13, 2025



"Yo sé quién soy, mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Le pido disculpas a mis compañeros y a la gente que le tengo que hacer pasar este momento", dijo, y luego remarcó: "Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que soy una buena mina, una buena persona".

Sobre el final de su descargo, cerró con un profundo pesar: “Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que en el día a día soy así. Nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando la misma gente, si algo fuera verdad, doy mi palabra de honor que yo misma voy a decir que fue así. Los quiero, ojalá puedan entenderme y ayudarme a que sea este lugar, no quería venir, no tenía ganas. Más allá de mi hijo y mi marido que me están esperando, este lugar es mi familia”.

Con información de MDZ