El escándalo de Viviana Canosa afecta de manera negativa a la bahiense Vero Lozano

Sin dudas, Viviana Canosa incendió a varios famosos con las denuncias públicas que realizó durante los últimos días. La reconocida conductora, empezó el escándalo apuntando durísima contra Lizy Tagliani, pero poco a poco fueron cayendo más víctimas.

Sin embargo, nadie nunca esperó que una de las afectadas sea Verónica Lozano. Fue en Intrusos donde contaron que la bahiense, conductora de Telefe ,estaría en problemas por todo lo que dijo Viviana Canosa durante los últimos días en su programa.

Al parecer, desde Telefe notaron que el rating de El Trece explotó gracias a Canosa y ellos no podían quedarse de brazos cruzado. Fue entonces que pensaron en alguna estrategia para poder competirle a su colega en cuestión de números.

Quien compite de manera directa por horario con Canosa es Verónica Lozano y eso podría jugarle en contra. Fue Paula Varela quien reveló detalles de la decisión que tomaron desde Telefe para evitar que se desate otro gran escándalo en el canal.

La decisión de Telefé

"Ayer ardía Telefe por el rating y por el minuto a minuto. Viviana levantó mucho su rating (con este escándalo). El programa de Vero, que siempre va grabado y que ya se habían grabado los programas de este jueves 17 y viernes 18 de abril, se paró y dijeron: 'De acá no se va nadie hasta que veamos cómo mide Viviana Canosa", contó.

Eso no fue todo porque finalmente vieron que El Trece no se alejó tanto en cuestión de números y la panelista de Intrusos reveló qué fue lo que terminó haciendo el canal de las pelotas: "Cuando vieron que el número no estaba tan cerca, decidieron salir igual con los programas grabados".

Fuente: LB24 / Paparazzi.