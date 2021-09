Masacre de Carmen de Patagones: “Tenían todos los indicios para evitarlo”

Las familias de las víctimas de la masacre que hace 17 años trastornó la vida de muchos en Carmen de Patagones persiguen justicia. Lo exigen porque están seguras de que hay quienes deben asumir responsabilidades por un hecho que se podía evitar.

“Tenían todos los indicios para evitar esta masacre”, asegura Marisa Santa Cruz, la mamá de Federico, uno de los tres adolescentes asesinados por Rafael Junior Solich, en la escuela Isla Malvinas. Ella señala con seguridad a la escuela y los padres del chico que en ese entonces tenía 15 años y que la justicia declaró como inimputable.

Marisa Santa Cruz dice que “el gabinete tenía que haber presumido algo por las quedas de las alumnas, o viendo las pintadas. Debieron saber que algo iba a pasar, no vieron, no escucharon no hicieron nada. Allí hubo una irresponsabilidad total de la escuela y del papá que sabiendo que su hijo estaba violento, dejó el arma con los tres cargadores, un empelado de prefectura que no tiene responsabilidad de cuidar el arma”.

Ella está entregada a conseguir justicia y espera que cuando eso ocurra tener paz. “Desde el 28 de septiembre de 2004, se me acabaron los sueños, mis proyectos y pasé a tratar de trabajar para que se haga justicia y demostrar la falta de responsabilidad desde la escuela hasta prefectura por tener un empleado que no cuidaba su arma”, dijo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

“En un primer momento esperé mas de la justicia. Hubiera querido querer un juicio penal para la escuela, el padre, la madre. En el juicio civil demostraremos que la responsabilidad que faltó la tienen que asumir”, concluyó.