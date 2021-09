Coronavirus en Argentina: cómo modificó la pandemia la percepción del tiempo

Un estudio realizado en Argentina sobre una muestra de 1.200 entrevistados, dio como resultado que “el tiempo nos pasó mucho más rápido”, estableció una investigación liderada por María Elena Brenlla.



Durante 2020 y 2021, María Elena Brenlla lideró el desarrollo de trabajos comparativos con el propósito de conocer de qué manera, en pandemia, las personas de Argentina y de diversas naciones construyeron sus representaciones sobre el paso de los días. En todo el mundo, las cuarentenas dispuestas por las autoridades gubernamentales para frenar la circulación de las personas y así la propagación del coronavirus, transformaron la percepción del tiempo.

“Como denominador común de lo que ocurrió con los habitantes de todos los países examinados es que el 80 por ciento distorsionó su percepción del tiempo durante el confinamiento. Muchos individuos que tenían el calendario de feriados, últimas y próximas vacaciones en sus cabezas y solían recordar fechas con velocidad, no supieron muy bien qué contestar. Estaban perdidos”, advierte Brenlla, quien es Brenlla es doctora en Psicología, docente e investigadora en el Centro de Investigaciones en Psicología y Psicopedagogía (CIPP) de la Universidad Católica Argentina.

Comentó que en Argentina, “dio como resultado que el tiempo nos pasó mucho más rápido”. Las imprevisibilidades asociadas a la precarización laboral, a las normas sociales, a la urgencia de solventar la supervivencia, de tener que llevar un plato de comida a la casa en momentos en que la economía –como sucedía en buena parte del globo– se había estacionado por completo, generó una percepción mucho más acelerada.

Las conclusiones se enriquecen cuando, en paralelo, se difunde en qué consistieron los indicadores que se pusieron en juego. En esta línea, el equipo que coordina Brenlla en Argentina y los grupos europeos establecieron “predictores”. Por este motivo, el cuestionario suministrado incluyó ítems que indagaban en la satisfacción con la interacción social que manifestaban los individuos, consultaba con quién cohabitaban, si trabajaban en lugares de riesgo o no y, también, si hacían actividad física.

En Argentina, donde el tiempo pasó más rápido, hubo tres predictores fundamentales: ser mujer, ser joven y haber hecho deporte. “Durante el aislamiento, las mujeres tuvieron una enorme sobrecarga, porque usualmente continúan siendo las que, además de trabajar afuera, trabajaron en sus casas más que antes. Tener hijos que asistían a clases y a los que había que ayudarlos mucho hasta que se acostumbraran a la nueva modalidad virtual agregó un vértigo que, en última instancia, hizo que uno se vea consumido por la nueva rutina”, narra.

Y continúa: “Lo mismo les ocurrió a los jóvenes que afrontaron una enorme sobrecarga emocional. Por último, con la actividad física, no comprendemos del todo que sucedió. Suponemos que debe haber alguna razón neurocientífica, pero lo cierto es que hacer algo de deporte en nuestras casas coincide con la aceleración de la percepción del tiempo”.

En el país, asimismo, les pasó lento a los hombres, a las personas mayores y a aquellos que no realizaban actividad física. Por el hecho de estar aislados y solos, por no tener compañía y, además, por contar con menos sobrecarga en sus casas, “el tiempo se les hacía eterno, no se les pasaba más”, apunta. En Francia y en Italia, donde el tiempo les pasó más lento, en cambio, los predictores fueron el aburrimiento, la tristeza por la falta de interacción social y el estrés hogareño.

Los dos trabajos en los que explora éstos fenómenos se hallan en etapa de revisión y el mes próximo podrían ser publicados en revistas de prestigio académico. En el presente, ya iniciaron una investigación complementaria para describir y analizar lo que sucede, a partir de los procesos de inmunización masiva, durante la etapa postpandemia. En este caso, planean cruzar la información sobre la percepción temporal, con datos acerca del ahorro y el gasto durante 2020 y 2021.

Fuente: Página 12