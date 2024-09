Martín Guzmán dijo que la cuarentena se extendió porque “hacía fuerte al Gobierno”

El ex ministro de Economía durante los primeros tres años del gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán, sostuvo en una entrevista que brindó este domingo que “la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno” y que por ese motivo “la extensión (de las restricciones sanitarias) fue más larga de lo que debió haber sido”.

En una extensa nota que se prolongó por más de tres horas, Guzmán, quien renunció intempestivamente en julio de 2022, sostuvo que “la pandemia es profundamente desigualadora”, al explicar cómo la sufrieron los trabajadores formales y los informales, que vieron más afectados sus ingresos al ser de los sectores más vulnerables de la sociedad.

🔴🎙️ El exministro Martín Guzmán en @cenitalcom:



🗣️ "La cuarentena fue más larga de lo que tenía que haber sido, pero después pasó a ser una bandera política, hacía fuerte al Gobierno". pic.twitter.com/7X2GPXShrb — MDZ Online (@mdzol) September 2, 2024

“Pasó a ser un problema más político, una bandera política el hecho de que la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno. Entonces en ese caso lo que yo les decía es sepamos que le va a afectar más a la capacidad de recuperación del salario real formal e informal, porque entonces a mediados de 2021 el trabajador formal ya estaba recuperando el salario pero el informal seguía cayendo. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias”, explicó.

“La extensión fue más larga de lo que debió haber sido”, reconoció. El economista estuvo como invitado en el programa de streaming “On the record” que conduce el periodista Iván Schargrodsky por el canal Cenital.

Guzmán recordó que los cuestionamientos de los sectores que se oponían a la prolongación de la cuarentena que impuso Alberto Fernández habían empezado antes. “La oposición empieza mucho antes. Me acuerdo muy bien que quien más presión hace era quien más me ayudaba para alivianar la situación lo máximo posible junto al otro ministro encargado de la producción y la visión técnica era que no se podía”, rememoró.

Fuente: Infobae