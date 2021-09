Integración Ciudadana denunciará al Correo por la falta de boletas

María de los Ángeles Roson, principal referente de Integración Ciudadana, habló con LA BRÚJULA 24 sobre la denuncia penal que harán contra el Correo Argentino por el faltante de boletas de su espacio político en varias escuelas donde tuvieron desarrollo las PASO del pasado domingo.

“Yo diría que más que una perlita fue una situación tremenda por parte del Correo, lo que va a derivar en que Integración Ciudadana tenga que interponer una denuncia penal. Estamos presentando la denuncia en el día de mañana porque estamos esperando los datos de unos testigos”, indicó Roson en el programa “Antes que mañana”.

“Esto fue un incumplimiento por parte del Correo. En muchísimas escuelas nuestros fiscales generales comenzaron a ver que se habrían las mesas y no estaba la boleta de Integración Ciudadana. No solo eso: tampoco estaban las bolsas que se repartían en cada mesa y las bolsas de contingencia, que se usan cuando el que tiene que reponer boletas es el presidente de mesa porque no hay fiscales del partido”, agregó.