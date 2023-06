Asoman los primeros candidatos a la intendencia de Bahía

En la cuenta regresiva hacia el plazo final de presentación de las listas (el sábado a las 23:59) desde diferentes espacios políticos se van confirmando los distintos candidatos que competirán por la intendencia de la ciudad.

Horacio Varela (Integración Ciudadana) y Néstor Conte (Frente de Izquierda) hablaron con LA BRÚJULA 24 y plantearon sus ideas.

Los principales dichos de Varela

“Desde diciembre que soy candidato a intendente, ayer presentamos la lista de concejales, la cual es encabezada por María de los Ángeles Roson. El objetivo es poder renovar lo que es IC, el único partido vecinal de Bahía Blanca, con una nueva propuestas e integrantes, pero con la característica de siempre de capacidad y transparencia en la gestión. Estos principios rectores están siempre en nuestro partido que tiene 15 años de vida”.

“Fuimos una opción importante y quedamos prisioneros de la grieta en las últimas elecciones y pretendemos salir de ese escenario. No tenemos compromiso a nivel nacional, lo cual es una ventaja procedimental, administrativa y en lo que respecta a las decisiones. Los principales referentes de la política local son ex radicales, partiendo de Woscoff, Quartucci y Norberto Martínez. Así se formó el partido y me considero un nuevo integrante, llegué hace un año”.

“Eliminar los lomos de burros es una de mis propuestas, aunque no la principal. Estamos cansados de que todos los días aparezcan dos o tres nuevos. Hay que aplicar diseño vial, educación, control dinámico y sanciones efectivas como ocurre en cualquier lugar ordenado del planeta. Los lomos de burro es una confesión de los funcionarios sobre no saber cómo resolver el problema de fondo. Poner un obstáculo en el medio de la calle para evitar un accidente, pero pone en riesgo a otra parte de la población. Ese video donde explicaba esta situación se viralizó y se fue de control”.

“Una cosa son las vías rápidas y otras las fluidas, podés tener tránsito fluido, con un tiempo razonable para unir un punto con otro, pero también lo podemos analizar a partir de la velocidad. Avenida Cabrera mide 3600 metros, a 60 kilómetros por hora lo recorres en tres minutos y medio y a 40 tardarás 5 minutos. Si uno propone esta segunda opción, todo el mundo va a mostrarse en desacuerdo. Eso genera congestiones permanentes a diferentes velocidades”.

“La avenida Colón tiene semáforos coordinados a 40 kilómetros por hora y no genera problemas porque cuenta con semáforos sincronizados en la cual no hay tanta siniestralidad. Hay un error técnico, algunos funcionarios creen que cortando la onda verde van a bajar los accidentes, pero lo que hacen es generar más congestión. En Buenos Aires hay semáforos que indican de manera inteligente cuál es la onda verde según el tráfico”.

Las apreciaciones destacadas de Conte

“Una vez más candidato a intendente. Desde 1983 he ocupado algún puesto en las listas. La idea era reconstruir la Izquierda en la ciudad y la provincia. Estamos abocados a eso y siempre tuvimos la misma misión. El escenario es dinámico y se ha ido corroborando la caracterización política, vinculada con la crisis que golpea a los jubilados y a los desocupados. Es un montón de gente que deambula y hace lo posible para vivir”.

“Eso buscamos representar electoralmente, en 2021 logramos ingresar a Concejos Deliberantes, que tienen pisos muy elevados. En Coronel Pringles tenemos dos ediles que hicieron un gran trabajo en un distrito rural. Susbielles, De Leo y Moirano son más de lo mismo, los responsables de lo que se está viviendo. Lo que pasa en Jujuy es el cuadro general del país, una población que vive en la indigencia. El peronismo votó de manera favorable la reforma constitucional que planteó Morales”.

“Es difícil mejorar un Concejo Deliberante que ha estado de espaldas a las necesidades de los vecinos porque no hay viviendas, ni agua ni salud pública. El cuadro de Bahía Blanca es de fracaso después de Breitenstein, Bevilacqua y Gay, por eso hay que dar un giro de 180 grados y eso propone la Izquierda. Está bien que embellezcan el centro, pero a 10 cuadras no se puede transitar y allí hay responsables con nombre y apellido, será Gay, Susbielles y hacen un torneo para ver quién hace los espectáculos artísticos más grandilocuentes”.

“Tengo un vínculo muy estrecho con el movimiento artístico que resiste migajas después de un festival, chicos que egresan de las escuelas de teatro, música o artes visuales pasan a ser desocupados. Vemos una contradicción flagrante con la realidad que viven cientos de personas. Dónde se destinan los presupuestos, esa es la cuestión. Cuánto gana un docente jujeño, hace un tiempo atrás se provincializaron los salarios, lo que evita paritarias nacionales”.

“En la provincia de Buenos Aires, los maestros necesitan dos cargos para poder comer e incluso fueron reprimidos. La CGT y la CTA se solidarizan, pero si convocaran a un paro nacional, estaríamos discutiendo otra cosa. Por eso se atomiza el problema, tal vez eso genera una distorsión en la apreciación. Cuando se afectan los derechos de un trabajador o se lo reprime, nosotros vamos a estar para apoyar, más allá de que esto pueda generar diferencias dentro del FIT”.

“Queremos una Izquierda que se plante, luche y plantee una salida política, más allá de tener un diputado o un concejal más o menos. La violencia se la tiene que repudiar en todas las manifestaciones pero hay una que viene de arriba y desde el Estado, es esa la que genera el enojo de la población pobre. Si le das las condiciones que viene reclamando, esa persona se calma. Nosotros siempre vamos a estar al lado del pueblo enojado”.