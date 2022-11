Mercado Municipal: varios comerciantes siguen sin acordar con la comuna

María de los Ángeles Rosón, representante de un grupo de puesteros del Mercado Municipal, habló con La Brújula 24 respecto de la situación planteada a partir del decreto del Intendente que conllevó al cierre de ese espacio. El lugar, cabe aclararlo, permanece abierto. Este mediodía se iba a realizar una reunión con la comuna, pero el encuentro fue postergado para el próximo lunes.

“Durante todo este tiempo se estuvo trabajando. Yo he pedido que me den participación para poder confeccionar un acta acuerdo, que es para los casos que los comerciantes puedan encontrar un local y eso les permita retirarse de manera provisoria. Ese acta acuerdo no se ha firmado”, dijo Rosón en el programa “Nunca es tarde”.

En esa reunión, precisó la abogada, “esperamos poder avanzar en un tema clave como es el regreso (cuando se de la reapertura del Mercado)”. “Ese regreso no está garantizado para los comerciantes; sí hay un derecho de preferencia para el caso que se hagan futuras licitaciones”, advirtió.

La representante de diez de los puesteros dijo que sólo 2 de sus asistidos encontraron locales fuera del Mercado Municipal como para poder mudarse.

“Los locales están muy alejados del mercado y ese no fue el compromiso asumido por el municipio para que mis representados puedan mantener a su clientela. La situación es bastante complicada. Estamos esperando poder limar algunas cuestiones en las que no nos hemos puesto de acuerdo”, afirmó.

Según la Municipalidad, varios comerciantes ya acordaron

Según fuentes municipales que hablaron con la redacción de La Brújula 24, ya hay aproximadamente quince acuerdos firmados o en plazo de firmarse el próximo lunes. De hecho la semana que viene se iniciarían algunas mudanzas hacia locales cercanos al Mercado Municipal.