Soy Rada debutó con Match Game: “Tengo una lista de palabras que no puedo decir”

Este lunes, Agustín Soy Rada Aristarán debutó como conductor en El Trece con Match Game, un ciclo de juegos en el que los participantes tienen que responder una serie de preguntas e interactuar con un panel conformado por seis famosos, sabiendo que el que más coincidencias sume pasará a las rondas finales y competirá por 50 mil pesos. El envío se estrenó a las 14.30, horario en el que solía estar 100 argentinos dicen, el exitoso programa de entretenimientos encabezado por Darío Barassi que tiene un formato similar y pasó a la franja de las 18:30 hs. Y es por eso que las comparaciones se hicieron inevitables.

En este contexto, en la primera emisión, el comediante se hizo un espacio para dejarle una picante chicana a su colega. Todo comenzó cuando Agustín le dio la consigna al concursante. “En los lugares de comida rápida te venden el menú infantil que viene con un juguete. Debería haber uno para los adultos, que venga con hamburguesa, papas, bebida y de regalito…”, introdujo el conductor. Acto seguido, el participante respondió: “Voy a decir plata. No tiene mucha lógica, pero…”.

“Sería: pagás y te devuelven la misma plata en el regalo. Sería raro”, dijo Rada, que inmediatamente se auto censuró al escuchar de su propia voz una de las clásicas muletillas de Barassi. “Ah… no puedo decir la palabra ‘raro’. Me dijeron que no puedo decir: ‘¡Raro!’”, expresó, imitando el gesto que se convirtió en uno de los memes más populares. Y agregó, a modo de broma: “‘¡Sólido!’, tampoco. Me lo tienen prohibido. Está registrado. Tengo acá una lista de palabras que no puedo decir…Barassi te odio, Barassi. Estoy enojadísimo con Barassi. Porque es todo buena onda, pero me manda unos mensajes horribles”. Por último, y para que no hayan dudas de que todo había sido un chiste, cerró mirando a cámara: “Te quiero mucho”.

Sin embargo, este no fue el primer “cruce” que tuvieron los conductores. El último viernes, Darío recibió la inesperada visita del también mago en su ciclo y ambos mantuvieron un divertido ida y vuelta, en el que Barassi no dejó de manifestar su desagrado por el cambio de horario de su programa, tras la incursión del comediante en el canal.

“Acostumbrándome al horario. Estoy viendo como me calza este momento del día”, dijo Soy Rada mientras el anfitrión preguntaba sorprendido: “¿Qué es esto?”. “Te amo Rada… lo bien que da en cámara me da un odio”, dijo el también abogado.

Fuente: Infobae