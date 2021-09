Soy Rada hace historia: el bahiense debuta como conductor en El Trece

Agustín Aristarán, conocido por todos como “Soy Rada” será la persona que tendrá la difícil tarea de mantener los buenos niveles de audiencia que supo cosechar Darío Barassi -que se muda de horario- en la franja de las 14:30 con 100 Argentinos Dicen al ponerse al frente de MatchGame en El Trece.

El talentoso artista dialogó con LA BRÚJULA 24, minutos antes de debutar en la pantalla caliente de uno de los canales líderes del país. A sus 37 años, el bahiense se convierte, así, en uno de los más notables personajes de la rica historia de la ciudad, siendo furor en las redes y llegando con sus espectáculos de magia y humor a Netflix.

“Nadie entiende lo poco que dormí. Estoy yendo a hacer notas en varios programas de El Trece y a las 14:30 comienzo una aventura muy loca. No pienso mucho en eso porque sino me paralizo y me quedo en casa con mi familia”, consideró, en el inicio de la entrevista con el periodista Germán Sasso.

Y resaltó que “entiendo la magnitud que tiene, pero lo tomo como un desafío, un juego nuevo. Si me pongo a pensar que es Barcelona, Boca o River no salgo ni a la calle”.

Mañana arranco un gran desafío nuevo en mi vida. Siento adrenalina, agradecimiento, responsabilidad, cagazo pero sobre todo alegria de empezar un juego nuevo. Aprender, estar incómodo y feliz con eso.

Bianca hace unos días me dijo! -viejo está pasando! Faaaaaaa Lun-Vier 14:30 📺 pic.twitter.com/GANBsVZXaP — Agustín Aristarán (@Soy_Rada) September 12, 2021

“El programa es un éxito mundial, ahora en Argentina, que tiene seis celebridades y dos participantes que tienen que coincidir. Hay mucha comedia, mucho ida y vuelta. Una estética hermosa en cuanto a la escenografía, con la misma productora de Masterchef. Es una propuesta muy entretenida”, sostuvo “Soy Rada”, en otro tramo de la nota.

En esa misma dirección, quien en su adolescencia trabajaba en los semáforos como malabarista reveló: “Rocío Marengo, otra bahiense, es una de las que será parte del programa y ella entiende muy bien cómo se juega en la televisión”.

“Las primeras emisiones encontrarán mucha comedia, algo de magia, pero no es el show de Rada. Tenía 19 años cuando llegué a Buenos Aires y pasado mañana cumplo 38, media vida viviendo acá. Mis viejos están en Bahía Blanca y mi hermano volvió a vivir acá después de mucho tiempo en el exterior”, resaltó.

Por último, “Soy Rada” confirmó que “esta tarde voy a estar acompañado de mi hija Bianca, mi novia Fernanda, mucha gente que es parte de mi equipo de laburo que me van a estar bancando. No puedo traer a Onorio porque no aceptan perros en el canal, hoy es como si fuera mi cumpleaños por la gran cantidad de saludos que estoy recibiendo”.