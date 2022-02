La columna de la Ubfal: Barassi ya no compite contra Iván de Pineda

La periodista de espectáculos, Laura Ubfal, resumió esta mañana en LA BRÚJULA 24 las novedades del mundo de la farándula, con los últimos retoques en la programación de los canales de aire para intentar elevar los bajos índices de televidentes, además de analizar el auge de las señales de noticias, a partir de la cobertura de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Aquí, una síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Se había convertido en una chicana habitual la referencia del conductor de 100 argentinos dicen a quien enfrentaba desde la otra vereda televisiva, la de Telefe. Darío Barassi hablaba de ‘el hombre nuez’, sarcástico e ingenioso apodo desde su mirada del hombre sin cuello para Iván de Pineda. Pero ahora se sabe que en esta temporada 2022 del programa de eltrece ya no habrá competencia en el día a día porque Telefe anunció que Pasapalabra irá los fines de semana desde el sábado 5 de marzo. Barassi arranca la diaria el lunes 7 a las 18.30 por eltrece e Iván irá los sábados a las 21 y los domingos a las 20. Telefe sigue apostando a sus exitosas telenovelas, que cubren la franja desde las 15.45 a las 20 y por ahora decidió no interferir en esta programación que hará que sea la tira turca Zuleyha la que enfrente a 100 argentinos dicen, una dura rival que suele instalarse en un promedio de 9 puntos”.

¿Estás listo para los nuevos juegos? 🎆 Iván de Pineda te espera muy pronto en #Pasapalabra pic.twitter.com/0UTiFwJUP1 — telefe (@telefe) February 23, 2022

“Aunque algunos busquen sembrar cizaña y el Instagram de El Ejército de LAM haya subido a sus historias un audio en el que Marcelo Polino comentó, sin segundas intenciones, los ratings de América; en la noche de este sábado y en el cumpleaños de Amalia Granata se produjo el reencuentro entre Polino y Yanina Latorre en un clima muy pacífico y normal. Él nos dijo que pasó media hora para saludar a Amalia porque tenía que viajar a San Pedro. El propio periodista junto a Marcela Tauro animó sábado y domingo el final del reality de talentos en esa localidad de la Provincia de Buenos Aires, producidos por Alejandro Cupito. Pero parece que Angel de Brito no cree que no todo sea tan pacífico porque no dudó en retuitear este mensaje”.

“Paulo Kablan habló ante el jurado de MasterChef Celebrity 3 que, para muchos injustamente, decidió dejarlo fuera de juego. Y mencionó que su paso por el programa fue divertido y entretenido. Reiteró que no es cocinero ni lo será nunca. Y que desde mañana (por hoy), seguirá siendo exclusivamente periodista de policiales, que es su actividad y su vida. Además, en su despedida resaltó que son 30 años haciendo crónicas policiales, algo que le gusta y lo apasiona. Y que esto lo tomó como un desafío familiar. Después de un triple desafío en la noche de este domingo, Paulo quedó frente a Mica Viciconte y Donato, German y Betular decidieron que fuera él quien abandone las cocinas más famosas del país, como dice Santi del Moro. Contra los pronósticos, Paulo, que es muy sensible, no dejó caer ni una lágrima. Pero cuando después viajó con Robertito Funes en Viajechef no pudo contener el llanto al hablar de su hijo Facundo, quien fue su guía en la competencia. Quedan nueve participantes en el juego: Tomás Fonzi, Mica Viciconte, Denise Dumas, Juariu, Joaquín Levinton, Malena Guinzburg; Mery del Cerro, Cathy Fulop y la Peque Pareto y en abril la tercera edición de este reality llegará a su fin con un ganador o ganadora.”.