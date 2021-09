Gerardo Morales: “Hay que parar con el globito y el bailecito”

Gerardo Morales es, además de gobernador de Jujuy, uno de los principales referentes nacionales de la UCR.

Hoy, el dirigente llegó a Bahía Blanca para acompañar y respaldar la precadidatura de los representantes locales de la lista que encabeza Facundo Manes.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 y otros medios de la ciudad, Morales cuestionó el rol que asumió María Eugenia Vidal, en el sentido de “mudar” sus aspiraciones de referente de Juntos en el territorio bonaerense a la Ciudad Autónoma.

También criticó a Diego Santilli, por no aceptar un debate de propuestas con Manes.

“Juntos por el Cambio todavía no tiene un plan. Tenemos que tener un plan para dirimir las diferencias ideológicas que tenemos, particularmente con el Pro, y mirar para atrás lo que se ha hecho entre 2015 y 2019. Si pensamos que hicimos todo bien nos equivocamos porque la gente por algo nos votó en contra. Para armar un plan primero hay que tener un sentido autocrítico y hacer las cosas seriamente. Hay que parar con el globito y el bailecito y hacer las cosas con seriedad”, indicó.

“Vidal podría haberse quedado en Provincia. No siempre tenés que ganar porque en política se gana y se pierde. Yo cuestioné esa decisión con una lógica de construcción que no comparto. Se tendría que haber quedado dando pelea en Provincia, poniendo toda la carne en la parrilla y no huyendo a una elección más fácil”, afirmó.

Tras expresarse contrario al pase del vicejefe de Gobierno porteño al territorio bonaerense, aseguró: “Facundo lo ha invitado a debatir y Santilli no quiere”.

“Se elige la vida del márketing, de la cosa de plástico, y la gente está esperando algo más de realidad. Algunos se han quedado sin su empresa, sin su pyme. Hay cuentapropistas y vendedores ambulantes que no la pudieron soportar y tienen un creciente sentimiento antipolítico que nos tiene que hacer reflexionar a los partidos para hacer las cosas bien”, sostuvo.

Más allá de sus críticas, Morales se esperanzó con un futuro promisorio para Juntos.

“Hay tiempo para trabajar en un buen plan de gobierno de cara a 2023. Como radical no acepto lo que pasó entre 2015 y 2019. Son cosas que hay que revisar, no quiero un gobierno de CEOS y, en cambio, tiene que haber más política”, concluyó.