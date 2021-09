“Cambian o se van a tener que ir”: el Gobierno acusó a Macri de golpista

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acusó esta mañana al ex presidente Mauricio Macri por expresiones vertidas durante un reportaje concedido también este viernes a radio Mitre de Córdoba.

Durante la entrevista, el ex jefe de Estado se refirió al escenario electoral y a lo que podría provocar una victoria de la oposición. “La PASO es la herramienta que tenemos para decir basta. Y si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos “basta”, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes diciendo: “Bueno, esto, o cambian o se van a ir”. En el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado. En la Argentina se ha destruido la confianza”, declaró Macri.

Cafiero reaccionó rápido con un posteo en redes sociales.

“El expresidente Macri dijo que el gobierno “o cambia, o se van a tener que ir”. Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza. Defender la democracia es tarea de todos”, aseguró.

Allegados a Macri aseguraron que los dichos fueron “recortados” y ”tergiversados” por el Jefe de Gabinete. “Mauricio está hablando todo el tiempo de las PASO y del voto, así que es una locura pensar que está planteando algún tipo de golpismo cuando en realidad lo que hace es todo lo contrario”, explicaron.

Si bien no es candidato, Macri reapareció esta semana para respaldar a sus candidatos de las

elecciones legislativas. En Córdoba, el ex mandatario apuntala la alianza conformada por Gustavo Santos y Mario Negri. El dirigente de Juntos por el Cambio reveló además que estuvo muy tentado de cambiar su domicilio para ser candidato en representación de la docta. “Me tentó cambiarme el domicilio a Córdoba y mudarme definitivamente a vivir ahí. No lo descarto para nada, es mi sueño. Me siento tan cordobés, me siento muy bien en Córdoba. De corazón, ya me siento un cordobés más”, sorprendió.

