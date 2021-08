Habló la acusada de estafa con la compra de pelo: “Quise pagarle el arreglo y se negó”

La mujer señalada por una chica de estafarla con la compra de su cabello y además dejarla rapada, aseguró que se comunicó con la afectada para enmendar el error, pero ella cortó toda comunicación.

Antonella fue acusada ayer en las redes sociales y en La Brújula 24 de ser la responsable de un daño en la cabellera de Yazmín y de un pago incompleto en una operación de compra de cabello.

“Ella me mandó las fotos. Reconozco que le hicieron un desastre, pero yo no me encargo de cortar el pelo. Le pedí disculpas y ella me pidió que le pagara 10 mil pesos, aparte de lo acordado. Le dije que lo sacaba de mi bolsillo, pero que antes quitara las fotos de mis nenes que los estaba escrachando en Facebook”, dijo Antonella en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Antonella asegura que tiene los mensajes de WhatsApp en los que se comprueba su versión y donde Jazmín le confirma la recepción de los $5.000 pesos acordados por el cabello. La comunicación se complicó cuando le exigió retirar todos los mensajes en su contra que había publicado.

“Anoche le mandé un mensaje, porque me hizo quedar remal. Muchas personas me conocen y pueden decir quién soy. Le dije que necesito que borre todo (de las redes) y entonces me bloqueó de todas las redes sociales”, agregó.

Antonella explicó que ella no trabaja directamente con una empresa fabricante de pelucas que compra el cabello. Contacta a las mujeres interesadas y otras personas van a realizar los cortes. “Hace más de tres años que estoy trabajando en esto y nunca me mandaron una foto de un trabajo como ese”, dijo.