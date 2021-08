Mauricio D’Alessandro defenderá a una invitada al cumpleaños de Yáñez

“Vos podés haber hecho un decreto anticonstitucional pero la ley no puede obligarte a vos que lo cumplas si fuera considerado inconstitucional. No lo veo a Alberto defendiéndose diciendo esto…”, expresó el abogado Mauricio D’Alessandro en LA BRÚJULA 24.

El letrado habló en el programa “Nunca es tarde” sobre el festejo del cumpleaños de la Primera Dama Fabiola Yáñez y afirmó que el argumento que esgrime Alberto Fernández “es débil”.

“La defensa que hace el presidente es la misma que muchas personas han hecho en los tribunales al decir que no se propagó ninguna pandemia y, por lo tanto, como no hubo ningún daño, no se concretó el delito porque falta el perjuicio. Es un argumento, para mí, débil”, afirmó.