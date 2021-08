Necesitaba plata y vendió su pelo: “Me estafaron, no pagaron y me dejaron pelada”

Yazmín habló con LA BRÚJULA 24 sobre el hecho ocurrido el pasado lunes que la tuvo como víctima de estafadores. El resultado final fue que se quedó con menos cabello y que no le pagaron después del corte que le realizaron.

“Me comunico con una chica re amorosa llamada Antonella y me dijo que me venía alguien a cortar el pelo, que me daban 5.000 pesos”, indicó en el programa “Nunca es tarde”.

La joven relató que los estafadores son de Bahía Blanca, pero que andan por todos lados, concretando defraudaciones similares.

“Me comuniqué con muchas chicas que quedaron peladas igual que yo”, aseguró.

“Vino una mujer llamada Liz con un hombre. Me pareció muy raro y extraño y no los hice entrar a casa. Hice que me corten en un patiecito que tengo. Cuando se van me miro en el espejo y veo que me dejaron pelada. Me habían dicho que no se iba a notar. No podía parar de llorar por lo que me habían hecho”, expresó.