En su rol de cofundador de Cambiemos y expresidente del radicalismo, Ernesto Sanz aún es una voz muy escuchada en el seno de la oposición, más allá de que no participe tan activamente en la diaria. En diálogo con LA BRÚJULA 24, analizó distintos aspectos de la realidad, vinculados con el escándalo por la foto del cumpleaños de la Primera Dama en Olivos y la campaña electoral, dejando una sentencia clara: “Macri ya no es el definidor exclusivo de Juntos por el Cambio”.

“Ni todo se hizo bien, pero tampoco todo se hizo mal en la gestión de Macri. Se devolvió federalismo a las provincias, es decir, una enorme cantidad de dinero que antes se le había quitado. Luego, algunas lo aprovecharon y otras lo dilapidaron. Se fracasó en la macroeconomía, los números en los que se terminó no fueron buenos. Pero hubo un rumbo de país que hoy debería debatirse”, resaltó Sanz, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó que: “En Argentina hay dos modelos: el del gobierno actual que habla de distribuir lo que ya no hay, sin hablar de cómo generar riquezas, por eso cae el petróleo, el campo y las Pymes y hay otro, el de la producción, el desarrollo, el crecimiento y el alineamiento con el mundo. Dentro de Juntos por el Cambio hay un proceso de regeneración de liderazgos, pero hay un elemento muy positivo, que se da dentro de la unidad y cohesión”.

Después de que asegurar que duda de que sea cual sea el resultado en septiembre, el espacio político que integra seguirá unido, mencionó que “Macri ya no es un definidor exclusivo, como lo pudo haber sido en su presidencia. Hoy hay un liderazgo colectivo, protagonistas que influyeron mucho en el cierre de las listas. En el caso del PRO, hay dos figuras que lo han reemplazado y son Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal”.

La foto del escándalo

Sanz también tuvo palabras con relación al revuelo del cierre de la semana pasada, a partir de la difusión de la foto en la que se observa a Alberto Fernández y un grupo de personas en Olivos celebrando el cumpleaños de la Primera Dama, el 14 de julio de 2020, cuando regían estrictas medidas de confinamiento por la pandemia.

“No me convenció ni me alcanza lo que dijo el Presidente. Y creo que la inmensa mayoría de los argentinos, una encuesta indica que más del 90% conocieron la foto. Es gente que sigue bastante indignada. Todo lo que nos ha ocurrido este último año y medio ha sensibilizado mucho a la ciudadanía y con razón, a partir de una pandemia inédita. Los gobernantes tienen que ser extremadamente cuidadosos, serios, responsables con este tema y creo que el Gobierno nacional con el Presidente a la cabeza no lo han sido”, recalcó el histórico dirigente radical.

Consultado sobre si fue el hecho más delicado de la actual gestión, aseveró: “Hay cosas aún más graves, como el tema vacunas. Por una gran tozudez nos hemos privado de tener más dosis y eso se tradujo en miles de muertes. Lo de la foto es una violación ética y moral del gobernante que produce efectos muy fuertes en una sociedad descreída y desesperanzada. Pero en términos de consecuencias en vidas humanas, lo de las vacunas fue lo más trascendente”.

“La Justicia debe intervenir porque hay una violación legal, un delito que se comete a partir del incumplimiento de normas que el propio Presidente dictó. A partir de ahí, empieza a funcionar la figura del mal desempeño en la gestión que es una de las causales del juicio político. Por eso iría por partes, en un país donde se debe recuperar el valor de la Justicia, que no solamente el ciudadano común que transgrede una norma es condenado, sino también le cabe a la máxima autoridad del país. Eso es elemental porque coloca a la Justicia en una situación de igualdad, para que la sociedad recupere la confianza en esta institución”, sintetizó Sanz.

No obstante, fue aún más allá: “Hay que poner la lupa en el fiscal para que actúe con independencia, sin obstáculos ni presiones porque investiga al Presidente de la Nación en ejercicio de sus funciones, algo poco frecuente porque es común que se abran causas contra mandatarios que ya no tienen el poder. La Justicia fija las reglas de juego de convivencia en una comunidad y, si no funciona, la sociedad se maneja con normas muy volátiles y los funcionarios aún más”.

Frente a la posibilidad de que asumiera Fernández de Kirchner en un hipotético caso de salida anticipada del Presidente, señaló: “Cristina ya toma decisiones, más allá de lo que ocurra con el futuro de Alberto. Después de los primeros dos meses del gobierno, cuando me preguntaban quién ejerce el poder, no dudaba en decir que era la Vicepresidenta, es un caso bastante raro porque ella fue la que nombró al principal candidato en 2019 y lo propio hizo con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Eso marcó que, llegados al gobierno, Cristina tuvo más que un rol preponderante, un papel definitorio. Las grandes decisiones pasaron más por el Instituto Patria y eso está a la vista de cualquier ciudadano”.

“No creo que ekka haya tenido que ver con la filtración de la foto porque lesiona la performance del Frente de Todos, perjudicando al espacio. Supongo que Cristina habrá tenido una gran bronca porque, incluso, muchos de los propios han sido los más duros recriminadores del tema, mientras otros hablan con su silencio que, a veces, valen más que los dichos”, concluyó en ese sentido.

Manes, el candidato de la UCR

“En el radicalismo hay un reverdecer, una vuelta a la relevancia, que hace de Juntos por el Cambio un espacio sólido. La política debe ofrecer respuestas, una luz al final del camino y eso para una oposición es clave. Manes representa aire fresco, movilidad social, educación igualitaria, creación de empleo y para mi eso es muy bueno para una fuerza que busca ofrecerle a una sociedad una salida”.