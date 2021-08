Montesano, una figura más de los Juegos Olímpicos: “Relatar es mi lugar en el mundo”

José “Mosquito” Montesano, el popular relator de vóley y básquet que tomó un gran protagonismo por sus emocionantes relatos en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, habló de toda su experiencia y vasta trayectoria en la profesión, esta mañana en LA BRÚJULA 24.

“Relatar tiene algo de don, tiene que tener algo de intuición, voz, imaginación… Creo que no cualquiera puede hacerlo, ni comentar y hacerlo bien. En mi caso, relatar es mi lugar en el mundo”, dijo el periodista en diálogo con el programa la Mesa Dominguera.

“Tengo buen vínculo con los jugadores, pero con casi ninguno frecuento juntarme a comer. Hoy disfruto, porque entiendo que me dan un lugar de mucho amor y cariño. Que te lo den dos grupos tan disímiles como los del básquet y el vóley, a mí me llena de satisfacción. Saber que el camino que elegí para mi carrera fue duro, difícil y mucho más largo, pero tiene estas cosas que son únicas y no tienen precio”, afirmó.

Y reflexionó: “En algún momento me lo cuestioné haberme emocionado en cámara, me parecía que no correspondía, que tenía que mantenerme en un lugar, pero poco a poco fui entendiendo que a la gente le pasaba lo mismo que a mí. Así que está buenísimo poder transmitir eso”.

Saliendo del ámbito deportivo, el relator habló de su intimidad y se refirió al cáncer que tuvo que padecer. “Soy de los que lucha por esto, por poner una enfermedad tan dura como el cáncer sobre la mesa. Te causa rechazo, miedo, sensaciones feas, pero por no nombrarla no va a dejar de existir. Sobrepasé un linfoma de Burkitt, que me atacó los ganglios del cuerpo. Esto fue después de los Juegos Olímpicos de Río, a los 3 o 4 meses me lo diagnosticaron”, explicó.

Y recordó un momento que lo marcó para siempre: “Bahía tiene que ver mucho con esta historia, porque un día fui a relatar ahí y ya no podía más de los dolores que tenía en el cuerpo. Al otro día fui a hacerme el primer chequeo médico y ahí se desarrolló esta situación”.

“En algún momento de mi vida pensé que no iba a poder vivir nada de esto. Pensé que me iba a morir, lo tengo bien claro. Por eso fueron muy especiales estos Juegos”, completó.