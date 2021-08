Joven denunció discriminación en una importante cervecería bahiense

Un joven, a través de sus redes sociales, denunció haber sido víctima de discriminación al querer ingresar a la cervecería Barone, ubicada en Avenida Alem al 560.

“Quería contarles que el día de hoy no me dejaron pasar a Barone, en Bahía Blanca, por el maquillaje que tenía. De hecho, me pidieron que para la próxima me maquille menos”, comenzó relatando en su vídeo publicado en Instagram.

“Me parece que es una actitud que, para esta época, para este siglo, para lo que vos quieras, no va. Me parece discriminativo. Y me parece una mierda, básicamente”, aseveró.

“Quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación y que no es joda las marchas ni mucho menos. Existe y está todos los días acá. Basta”, cerró, visiblemente conmocionado por los hechos.

Del otro lado, Jonatan Garaban, dueño de Barone, en dialogó con la redacción de LA BRÚJULA 24 explicó que tanto él como el personal “están igual de sorprendidos con este tema”.

“Nosotros somos antidiscriminación, totalmente lo contrario. Lo que puede haber sucedido es que no lo hayan dejado entrar pero por un tema del aforo, de la capacidad del local. En la entrada siempre hay dos o tres personas, la recepcionista, un seguridad y uno de los chicos del personal”, indicó Garaban.

Y continuó: “Ayer estaba la Municipalidad en el bar corroborando que esté todo en orden. Había una cola muy grande, hubo mucha gente que no pudo entrar”.

“Hemos intentado comunicarnos con él por Instagram y todavía no nos hizo una devolución. Si yo pudiera corroborar obviamente tomaría cartas en el asunto y sancionaría a esa persona”, aseguró.