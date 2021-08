Guido Pella recuperó su mejor versión y superó a Goffin

Guido Pella recuperó la sonrisa en Cincinnati. En su debut en el Masters 1000 de Ohio superó 6-3 y 6-3 al belga David Goffin (18º) y concretó su primera victoria en el circuito después de tres meses de sequía.

El zurdo de 31 años necesitó apenas una hora y cuarto para derrotar al ex 7º del mundo y meterse en la segunda ronda de Cincinnati, el último certamen grande que funciona como antesala del Abierto de Estados Unidos.

El bahiense cortó la mala racha después de perder en la primera ronda de los últimos cuatro torneos que había disputado: Stuttgart, Halle, Mallorca y Wimbledon. Por eso descendió hasta el puesto 93 del ranking ATP, la posición más baja en cuatro temporadas -llegó a ser 20º en 2019-.

Goffim, campeón cinco veces en el circuito grande, ex top 10 y finalista del Campeonato de Maestros en 2017, no pudo encontrar las respuestas para un tenis arrollador desplegado por Pella, quien volvió a ganar un partido después de tres meses: no festejaba desde mayo en Roland Garros, cuando venció en el debut al colombiano Daniel Galán.

Para Pella se trata de la primera victoria ante un jugador top 20 luego de dos años: no le ganaba a un tenista ubicado en ese lote desde Montreal 2019, precisamente ante Goffin, por entonces número 18 del mundo.

Fuente: El Gráfico