Soy Rada reveló que casi entrevista a Cristina y afirmó: “Macri no es interesante”

Soy Rada apuntó contra Mauricio Macri a través de la charla con el productor de cine Adrián Lakerman en un Podcast por Spotify: “Con el ex presidente no me interesa tener una conversación”, se sinceró el humorista bahiense durante la entrevista.

“Me hubiera gustado hablar con ex-Presidentes, no con Macri… Porque no es interesante, o sea, ¿qué voy a hablar? Qué se yo…”, manifestó al aire con relación al exjefe de Estado en la Argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.

Elogio a Cristina

Sin embargo, el influencer habló muy bien de quien llevó las riendas de este país entre fines de 2007 y fines de 2015: “Hubo una idea de que Cristina viniera a Radahouse, me hubiese encantando, pero dijimos ´che, pará, estamos yendo para otro lado´. Iba a ser imposible, porque además yo tampoco tengo las herramientas de entrevistador como para ir por ese lado. Entonces, yo ahí no tenía ganas de salir después a explicar todo porque me iban a matar, porque ahí todavía no estaba ni la idea de que ella fuera vicepresidenta”.

Con relación a ese intercambio que finalmente no se dio a comienzos de 2019, “Rada” reconoció: “Me lo propusieron por el lado de ellos, igual Cristina no se había ni enterado eh. Ahí me cag… porque dije ´no sé si tengo la cabeza para ir por este lado´. Si no preguntaba me iban a decir que era un tibio, pero si preguntaba era un gorila o un kuka… Está todo tan polarizado, tan hecho verg… O sea, estoy hablando con una persona que fue muy importante en la historia, te guste o no”.

Fuente: El Destape.