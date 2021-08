Patricio Montani: “La salida de las adicciones siempre es espiritual”

Ayudar a salir de las adicciones es el mensaje central de Patricio “Patinio” Montani, quien es Licenciado en administración de empresas, Coach ontológico y el Psicólogo, y que hace casi 12 años dejó el consumo de cocaína y de alcohol, y que se define como “un adicto en recuperación”.

“La salida de las adicciones es espiritual, llega un momento en que no te alcanza con nada, hay algo por arriba, más elevado (…) definitivamente hay algo de fe, la espiritualidad es surfear la ola que viene: hoy viene tristeza, surfeo tristeza; viene alegría, surfeo alegría. Hay algo de fe, de espiritualidad, algo de confiar. En los grupos anónimos se dice que el miedo es falta de fe”, dijo en el Instagram Live de La Brújula 24.

Montani detalló que hay un montón de causas de las adicciones desde genéticas hasta las condiciones de vida. “Históricamente se estigmatizaba al adicto, ahora se lo relaciona con el rockero, el creativo publicitario, el dj. Y te puedo contar de curas, médicos, personas, seres humanos. Lo bueno es que cada vez se está poniendo más arriba de la mesa el tema de las adicciones”, aseguró.

A través de su cuenta en Instagram (@demasiadohumanos) miles de personas llegan a “Patinio”, quien asegura que la clave para quienes pasan por esta condición es pedir ayuda, y afirma: “Si algo te está haciendo ruido, si estás consumiendo más, si ya no podés bailar sin tomarte una de lo que sea, si te están cambiando los contactos: pide ayuda, siempre hay alguien que le pasó lo que vos vivís”.

“Yo casi me muero más de una vez y me hubiera muerto al pedo, y eran cinco tornillos que tenía que ajustar”, dijo. “Me gusta compartir lo que viví y lo que me funcionó y le funciona a muchas personas”, agregó.

“Se puede salir (de las adicciones), somos un montón los que salimos bien, no nos creemos más que nadie, tenemos una experiencia digna para compartir con mucha honestidad y mucho optimismo”, afirmó.

Mirá aquí el video completo