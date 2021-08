Jasen, en Estudiantes de Madrid: “El equipo contagia y transmite”

El bahiense Hernán “Pancho” Jasen, alero del conjunto estudiantil entre 2001 y 2011 y extranjero con más partidos en el club, vuelve a Madrid para encabezar el equipo de la dirección deportiva de la entidad madrileña como Manager Deportivo.

Según informó el club a través de un comunicado, desde este cargo de Manager Deportivo, Jasen trabajará en coordinación con las Secretarías Técnicas: la del primer equipo masculino a cargo de Íñigo de la Villa; y la del primer equipo femenino que sigue con Alberto Ortego, también entrenador de dicho equipo, al frente.

“Por estos días me he vinculado más a la conformación del primer equipo de mayores porque es hoy donde tenemos más urgencia. También estamos trabajando en la pretemporada. Lo mismo sucede con el básquet femenino, estamos viendo posibles contrataciones y viajes porque juegan por Europa”, explicó Jasen en una nota que publica en Facebook la Asociación Bahiense de Básquet.

El papel de “Pancho” será clave dentro del club que jugará por primera vez en sus 74 años de historia en la LEB Oro. El objetivo es claro: recuperar los valores que identificaron a la entidad en cada juego.

“Algo que me enamoró en su momento de Estudiantes es que, más allá de ganar o perder, sabías que se dejaba todo en la cancha. Es un equipo que contagia y transmite, no solo a los aficionados sino también a los sponsors y a quienes trabajan dentro del club. Queremos poner como bandera nuevamente el esfuerzo, el compromiso y dejar todo en la cancha, valores que identifiquen nuestra filosofía. Vamos a trabajar para que eso esté garantizado. Luego ganar o perder cada partido será otra historia, pero estoy convencido de que nuestra gente no pide ganar por ganar, pide tener esos valores; y vamos a intentar que se muestren cada día, en cada entrenamiento y partido”, dijo.

Jasen no será el único bahiense en el equipo. En los últimos días, Estudiantes de Madrid anunció a Lucas Faggiano como su cuarta incorporación para la temporada. El base bahiense se suma al campeón del mundo Javi Beirán, Johnny Dee, y el veterano ala-pívot Nacho Martín.

Fuente: Facebook de la Asociación Bahiense de Básquet