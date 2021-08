Le amputaron una pierna y pide ayuda para comprar la prótesis

Ángel Muñóz es un profesor de zumba bahiense y está atravesando un momento muy delicado. Perdió una pierna tras un accidente, y ahora necesita ayuda para poder acceder a una prótesis.

En diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, el joven explicó que “el 13 de junio me agarró un ataque de pánico en el cual se me subió la adrenalina y salí corriendo por donde pasaba el tren, sin darme cuenta por el shock. En un momento me quedé como congelado, no se como explicarlo porque mucho no recuerdo, y el tren me chupó hacia adentro y me cortó el pie derecho”.

“Después me tuvieron que amputar a la altura de la rodilla. Estuve poco tiempo en el hospital, me vieron bien emocionalmente y me dieron el alta por el tema del virus. Ya me sacaron los puntos y fuimos a ver el tema de la prótesis, pero estamos muy lejos por el tema de la plata”, comentó Muñóz.

Y respecto de la movida solidaria que llevan adelante sus allegados, indicó que “tengo colegas que tienen pensado organizar un evento grande en septiembre. Seguimos haciendo cosas para juntar fondos porque hoy los precios son muy altos y yo no estoy bien económicamente para poder lograrlo”.

“Empecé con rehabilitación con una amiga de un gimnasio, para fortalecer el pie izquierdo. De todos modos, los trabajos más fuertes empiezan cuando tenga la prótesis”. “Puede ser que salga un millón como valor mínimo, pero el tema es que hoy te dicen un precio y mañana puede subir. Lo importante es poder llegar a la mitad para poder congelar el valor”, apuntó.

Los datos para colaborar: