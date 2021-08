Florencia Peña se descompensó y no pudo hacer su programa

Florencia Peña se fue de su programa este miércoles minutos antes de salir al aire por la pantalla de Telefe. Según comunicó Marcelo Polino, que dio comienzo a Flor de equipo sentado en el lugar de la conductora, su compañera transita días difíciles a partir de los agravios que recibió luego de que se supiera que se reunió con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en mayo del año pasado, durante la cuarentena estricta.

“Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días con su equipo, pero no se sentía para nada bien. Está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella”, indicó el periodista, haciendo referencia a las críticas que recibió la actriz en estos días, tanto en las redes sociales como de dirigentes de la oposición.

Noelia Antonelli, también integrante del ciclo, aportó la información de que anoche Florencia había asistido al estreno de su nueva película, La Panelista, y que seguía cumpliendo con distintos compromisos laborales, pese a la controversia en la cual se encuentra. De inmediato la periodista Nancy Pazos la interrumpió: “Sí, pero esto no es el estreno de la película, chicos. Tiene un montón de cosas. Pero lo concreto es que, para que todos sepamos, todo tiene un costo emocional. No es gratis que te digan p.... por todos lados”, afirmó Pazos.

“Este es el costo emocional y es lógico que Florencia, que es nuestra amiga y compañera, esté pasando por un pico de estrés emocional, porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, tiene consecuencias”, agregó.

Polino contó que mientras les comunicaban a los televidentes lo ocurrido con Peña, la conductora aún se encontraba en el camarín asistida por médicos del canal. También se habían acercado hasta los estudios familiares suyos, para acompañarla. “Te estamos haciendo el aguante desde acá”, le dijo el periodista su compañera, mirando a cámara.

Florencia regresó a su casa de inmediato: allí está descansando. Se desconoce por el momento cuándo retomará sus actividades laborales. “Está perfecto que uno se muestre como es. Si no puede, no puede. No tiene que poder todo. Es parte de los eres humanos”, reflexionó Pazos, y Polino aportó: “Flor es una de las personas más sensibles que conozco”.

Este lunes, la conductora había hecho un descargo en su programa respecto a la polémica instalada por su visita a la Quinta de Olivos. “De repente, después de seis días de una operación hacia mi persona, me pregunto: ¿por qué conmigo?, si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo… Tantos productores importantes, tantos hombres importantes”, dijo la actriz, quien habría ido a conversar con el Presidente sobre la crisis que atravesaban los actores, a raíz de la cancelación del teatro y de las ficciones televisivas.

