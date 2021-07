Julián Weich fue dado de alta: "Es muy loco, porque no te duele nada pero te estás muriendo"

Julián Weich fue dado de alta después de haber permanecido internado por coronavirus durante dos semanas en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). “Es muy loco, porque te morís y nadie te avisa, no te duele nada, pero te estás muriendo. Lo bueno es que puedo contarlo, porque hay gente que no lo pudo contar”, dijo en diálogo con Maby Wells, su compañera en radio Uno (FM 103.1). El conductor aprovechó además para rechazar los rumores sobre su presunta postura “antivacunas”.

“Me atendieron bárbaro, no me faltó nada. Es una situación rarísima, no te enterás de nada, y por más que te enteres no podés hacer nada. Me sacaron sangre de todos lados, yo me entrego para que el médico me cure”, contó Weich quien, si bien no tuvo una cuadro de Covid-19 grave, sí estuvo casi una semana en terapia intensiva y requirió oxígeno, que le era suministrado mediante una mascarilla.

“Nunca tuve mucha fiebre, no pasé los 38°. Con el hisopado, en casa, estaba bien, pero los síntomas no aflojaban y me interné”, dijo el conductor, y añadió: “Nunca había estado internado. La cabeza en un momento se para, no avanza, te quedás trabado. Quería pensar algo y no podía”.

“Nunca había estado internado. La cabeza en un momento se para, no avanza, te quedás trabado. Quería pensar algo y no podía”, dijo Julián Weichinstagram.com/julian_weich

Julián Weich: “No soy antivacuna”

Weich aprovechó el diálogo para agradecerle a su médico personal, Mario Fitz Maurice, quien ofició como su vocero durante toda la internación, y a toda la gente que lo apoyó en estos días. También, le envió un mensaje a ciertos periodistas que lo llamaron para entrevistarlo mientras él permanecía internado en terapia intensiva.

“Los periodistas me llamaban al celular para salir al aire. Que te llamen a vos que estás en terapia intensiva, tenía ganas de… Es una falta de respeto llamar a un tipo para hacer una nota cuando está internado en terapia intensiva”, consideró.

El conductor de radio y televisión había dado positivo de coronavirus el jueves 8 de julio y se mantenía aislado en su domicilio, desde donde seguía conduciendo su programa Otra vez juntos. Cuando salió rumbo al sanatorio a realizarse una tomografía, día en el que finalmente quedó internado, ocurrió un hecho curioso. Sus vecinos lo denunciaron por romper el confinamiento y llamaron al 911.

Pero además, comenzó a circular el rumor de que Weich no había querido vacunarse contra el Covid-19, cuando tenía turno para hacerlo. “Estoy muy tranquilo con mi conciencia”, dijo Weich sobre este tema.

“Tenía turno para vacunarme y por un tema personal no fui, y a los tres días me contagié. No soy antivacuna, estoy a favor de la vacuna, todo el mundo tiene que estar vacunado. Me la paso diciendo en la tele y en la radio que hay que vacunarse”, finalizó.

Fuente: La Nación