"La presencia de un extraño en el barrio es motivo suficiente para llamar a la policía"

Emiliano Álvarez Porte, subsecretario de Seguridad de la Municipalidad, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, sobre los métodos para evitar "cuentos del tío".

La comunicación se da un día después del resonante caso de un hombre que sufrió la "visita" de dos ladrones que, a través de engaños -le pidieron permiso para buscar una cotorra en su patio-, le robaron una importante suma de dinero y Avenida La Plata al 800.

"Siempre hay que llamar a la policía. Es algo que estamos recomendando en todos los barrios, pero no solo en esta situación. A veces algo que parece normal en un barrio no lo es, la venta ambulante está prohibida y en esos casos también le pedimos al vecino que llame al 911", dijo.

Y agregó: "No siempre son personas de Bahía Blanca (los supuestos vendedores). No tiene caso arriesgarse a entablar una comunicación con alguien que no conocemos, menos con la puerta abierta. La policía está para identificarlos, pero que la gente no se arriesgue".

Respecto del proceder de la fuerza para con la gente que ofrece algún tipo de producto en la vía pública, Álvarez Porte explicó que "esta pandemia hizo que muchos pierdan el trabajo y salgan a hacer este tipo de tareas, pero la policía sabe lo que tiene que hacer. Si es alguien que no tiene antecedentes y está trabajando bien, los va a dejar, pero no podemos descuidarnos porque esto se ha dado mucho en el último tiempo, sobre todo con los adultos mayores".

"La presencia de cualquier extraño en el barrio es motivo suficiente para llamar a la policía. Muchos de ellos vienen del Conurbano, donde la gente ya no tiene confianza y no lo pueden hacer. Y se aprovechan de lugares como Bahía en los que tenemos otra idiosincrasia. Hemos detectado en lugares donde hay venta ambulante que al otro día van a robar".