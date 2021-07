Uso de las pistolas Taser: "No puede ser que todo sea un debate ideológico"

El uso de las pistolas Taser debe ser implementado como parte de una estrategia de seguridad para controlar incidentes sin usar fuerza extrema, una decisión que debe saltarse el debate ideológico, aseguró Olga Fernández Chávez, licenciada en criminalística.

"El gran problema que tenemos es que la ideología que esta peleada con lo científico (...) No puede ser que todo sea un debate ideológico, hay cosas que son prácticas. No creés o no querés creer en el individuo: controlalo, pero no puedes prohibir todos los mecanismos modernos", dijo la experta en el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24.

Fernández explicó que la pistola Taser "tiene actualmente tiene un sistema online que graba cada descarga, queda todo registrado. Cada vez que se dispara un cartucho se disparan unos confites que nos permiten identificar quién disparó".

La licenciada en criminalística descarta que pueda ser un instrumento de tortura, porque estas pistolas "tienen un sistema de seguridad interna, tiene una carga que se corta y tiene un tiempo de recarga, cosas que no pasarían con un arma".

El tema volvió al debate público tras el incidente en el que el artista Santiago “Chano” Moreno Charpentier resultó herido de bala por la policía que trataba de reducirlo cuando amenazaba con un cuchillo en medio de un ataque psicótico. Lo que el ministro de Seguridad de la Provincia aseguró se pudo evitar si se usaran las Taser.

Sobre el uso de las Taser en Argentina, señaló que se compraron 1.000, pero solo la Policía de Buenos Aires tiene más de 8.000 integrantes. Agregó que las estadísticas muestran que "el riesgo es muy bajo y analizando las autopsias y los juicios civiles, no se pudo demostrar que sean causa directa de muerte".

"La descarga es mucho menor que, por ejemplo, meter el dedo en el enchufe", afirmó Fernández, quien aseguró que los estudios sobre el tema muestran que cuando han ocurrido muertes, no es por la acción directa, sino por que se concatena con otros factores como daño cerebral o cardiovascular previo.

"(Esta descarga) te genera la contracción de todos los músculos y como el cuerpo queda paralizado no podés meter la mano si caes mal te golpeas, ese riesgo existe", señaló la experta.