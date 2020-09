"Las Taser estaban pensadas para poder evitar estos hechos"

La ex ministra de Seguridad de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24 FM 93.1 y no dejó tema de actualidad por tocar.

Se refirió a la decisión de la Corte Suprema de la Nación -declaró "admisible" el recurso extraordinario de "salto de instancia" para poder tratar la revocación del traslado de tres magistrados del fuero penal-, y también a la polémica instalada en torno a la utilización de las pistolas Taser -luego del asesinato de un policía-. También se pronunció en torno al presente político del PRO.

Primero, la ex funcionaria habló de la decisión de la Corte. "Es importante institucionalmente porque había que tener una coherencia entre lo que se votó en 2018 y lo que iban a votar ahora. Si bien no se ha tratado el fondo de la cuestión que es destino de los jueces, sí es importante que se haya utilizado un argumento de gravedad institucional para dar el per saltum".

"Eso demuestra que la Corte está muy preocupada con el desmanejo que puede haber. No es un tema de sentirse bien o mal, es ver que uno tiene una Corte que hace lo que corresponde y es muy bueno para el país, para todos".

Y en ese mismo sentido, la presidenta del PRO sostuvo que "yo no puedo dar un per saltum, que es excepcional, si no es por una gravedad institucional. La Corte está haciendo las cosas como uno quiere, protegiendo la Constitución. El próximo paso esperemos que sea que los jueces que están atendiendo causas sigan en las mismas, si no sería una situación de incertidumbre total".

Respecto de la postura del Gobierno, Bullrich aclaró que "hay algo que ellos mismos demostraron claramente, porque en vez de sacar los 10 jueces que fueron movidos en su momento, sacaron tres. Si ellos afirman que hubo un movimiento mal hecho, deberían pedir que todos los jueces mal cambiados vuelvan a sus lugares, de una manera objetiva. Pero al tratarse de una medida subjetiva, al elegir tres, es además una profundización del camino decidido, de la impunidad, porque son los que están en sus causas".

"Eso fue un determinante muy importante para decidir. Ellos lograron el voto de Graciela Camaño en el Concejo de la Magistrattura, luego las sesiones del Senado sin respetar los lineamientos del cuerpo, pero ahora hubo un poder que les dijo que no se pueden llevar todo por delante. Hay algunos senadores que se prenden a estos juegos y entonces se necesita a la Justicia para poner un freno", sintetizó.

Crimen de un policía en Palermo y el uso de Pistolas Taser "Nosotros las dejamos compradas y en vez de usarlas para lo que corresponde, dijeron que las iban a usar para grupos especiales. Pero no sé qué pueden hacer en un allanamiento por drogas con eso. Realmente son situaciones ridículas".

"Acá lo importante es que el Gobierno derogó el reglamento del uso de armas, los manuales de defensa policial y también el uso de las armas Taser. Como si todo eso no hubiera generado una seguridad en las fuerzas. Ahora vos hablás con cualquier policía y se sienten nuevamente inseguros".

"El policía que murió llega con su arma en mano y sin embargo no tira. El que tiene el cuchillo se le acerca a una distancia que es exactamente lo que dice cualquier manual, que hay que tirarle, porque un cuchillo es más rápido que un arma de fuego. Si estaba la taser se salvaban dos vidas".

"Esto es lo que está en todos los manuales. De una vez por todas tengamos profesionalidad y jueces que evalúen correctamente el accionar los policías y no se conviertan en víctimas. Si el policía le hubiera disparado seguramente la hubiera pasado muy mal después".

"Cuando nosotros presentamos las pistolas Taser estaban pensadas para situaciones como las del otro día, cuando hay masividad de gente alrededor. Produce un efecto dardo la persona queda inmovilizada y hay que ponerle las esposas".

"Si estoy rodeado por delincuentes y si doy la voz de alto antes de tirar me matan, entonces la voz de alto se usa siempre en circunstancias en que la situación no puede significar la propia muerte del agente".

Liderazgo en el macrismo. "Creo que hoy hay un conjunto de dirigentes en el PRO que estamos llevando adelante las decisiones más importantes, no es un tema individual".