Entre rituales y fútbol: Rodoldo "Rolo" Zapata, el DT argentino que triunfa en África

Desde Argentina hasta África; pasando por Canadá y Estados Unidos. Así de diversos han sido los destinos de Rodolfo "Rolo" Zapata, técnico argentino de fútbol, hijo del inolvidable cantante Rodolfo Zapata.

Ex arquero nacido en las inferiores de Huracán, para luego continuar en Sportivo Italiano, Racing de Olavarria, Cipolletti, San Miguel y El Porvenir, hasta que sus rodillas dijeron basta, "Rolo" comenzó su carrera de técnico fuera del país:en Canadá. Luego, en 2001 llegó a Estados Unidos para dirigir el Colegio de las Naciones Unidas (ONU) y el USA Olympic Development Program, reclutando jugadores para los seleccionados juveniles desde la Sub 14 hasta la Sub 23 Olímpica.

Sin embargo en 2010 llegaría una propuesta diferente: el Sunshine Stars FC requería sus servicios. ¿Dónde? En Nigeria. Ya han pasado más de 10 años de su llegada al continente africano donde ciertamente sigue haciendo historia. No obstante, como era de esperar, el cambio cultural se hizo evidente para Zapata. La comida fue un obstáculo que pudo superar; y en el fútbol… ¿rituales de magia negra? Vestuarios con velas, agua y piedras en la cancha previo al partido y un ómnibus con un equipo completo a bordo detenido en la noche para buscar excremento de elefante para producir una poción. "No creo en eso, sino los africanos saldrían campeones del mundo. Pero lo respeto y les doy el espacio para que lo hagan", señala Rolo que actualmente dirige al Mukura Victory en Ruanda.

Hoy a las 13.30, en el Instagram Live de La Brújula 24 [email protected] en vivo desde Ruanda, Rodolfo "Rolo" Zapata compartirá sus vivencias en aquel continente, entre fútbol, cultura y rituales misteriosos que pretenden la victoria.