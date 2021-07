Un "Puma" en el Instagram Live de La Brújula 24

Hoy a las 19.15 horas, diálogo imperdible con Alejandro Montecchia, ex basquetbolista y campeón olímpico.



De la cancha al banco y del banco a la tribuna: de jugador a espectador - y sólo cuando la propuesta le resulta atractiva-. Así puede resumirse el trayecto, hasta hoy, del enorme Alejandro “Puma” Montecchia, ex basquetbolista, medalla de oro en Atenas 2004.



Nacido en Bahía Blanca, hacedor de la inolvidable Generación Dorada de nuestro básquet junto a otros gigantes bahienses como Manu Ginóbili y Pepe Sánchez, el “Puma” desarrolló su carrera con un claro orden de prioridades. En 2004, cuando la NBA le abrió sus puertas dijo no: su familia y las dudas sobre su proyección en la prestigiosa liga lo llevaron a tomar esa decisión. Sin embargo, con el “diario del lunes”, confiesa arrepentirse pero sin detenerse demasiado tiempo en aquello.



Montecchia fue, sin dudas, un “Puma” en la cancha pero fuera de ella se define como un hombre tímido, tal vez por eso la pesca -su gran pasión- resulta ser un refugio ideal para un deportista de élite que transcurrió largos años rodeado de multitudes. ¿Hay básquet en el futuro? El campeón olímpico no cierra las puertas aunque actualmente esa posibilidad parece lejana. “El básquet no es hoy mi prioridad”.



Pesca y naturaleza. Son sus palabras. Y drones: sí, drones. Un emprendimiento con el que supervisa el estado de las palas de los molinos de viento. ¿Y el básquet? Alejandro insiste que no extraña… por lo menos por ahora. Su paso como asistente en Bahía Basket generó expectativa pero no alcanzó para retenerlo en el parquet.



Alejandro Montecchia, el "Puma", abrirá las puertas de su presente, tan lejos o tan cerca del deporte que lo vio brillar.