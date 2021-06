"Es injusto que mi papá esté preso, él me salvó la vida"

Era la palabra más buscada. La historia que la tuvo como protagonista, al menos en parte, causó conmoción en toda la ciudad. Por eso, su testimonio era más que importante.

Aldana -Frers- está en el medio de un hecho de violencia que nunca se mereció. Y según asegura, tampoco su padre. Hoy, La Brújula 24 te acerca su relato en primera persona.

Se trata de la hija de Gastón María Frers, el hombre que días atrás le disparó cuatro tiros a Federico Ignacio Carreño en pleno barrio Universitario y que está detenido por tentativa de homicidio, mientras el herido se recupera en el Hospital Municipal.

Cabe recordar que ante la Justicia, el acusado, de 44 años, reconoció que puso un grabador en la mochila de su hija y que escuchó el preciso momento en que Carreño, de 42, abusaba de la joven.

Ahora, en un mano a mano exclusivo con el periodista Germán Sasso, Aldana cuenta su verdad.

- ¿Qué podés contar de toda esta historia?

- "Quiero dar mi versión de los hechos, es una injusticia que mi padre esté detenido por salvarme de otra violación. Ese día me estaba por ir a trabajar, mi papá me enteró de todo y me puso un grabador en la mochila porque se ve que tenía dudas, sospechas de que yo la estaba pasando mal en esa relación, de que había violencia. De hecho hay mensajes que salen en los medios en los que mi pareja me amenaza, me insulta, me dice que voy a formar parte de las estadísticas".

"Mi papá me pone el grabador y ese día yo escucho que mi pareja llega, pone el freno de mano y hace un ruido característico, por eso me doy cuenta de que era él. Mi mamá me pide que haga la denuncia, discutimos, y en esa discusión veo que mi papá sale disparado para afuera y ahí es cuando escucho las detonaciones. Cuando salgo afuera a mi papá no lo reconozco, le empiezo a gritar y no me escucha, no me ve, no se da cuenta. Y ahí es donde pasa todo lo que se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad".

- ¿Vos y Carreño eran novios?

- "Hace más de un año y medio. Teníamos una relación tóxica donde había violencia verbal, mucha, física y sexual. En esa grabación mi papá escucha que me estaba violando".

- ¿Por qué te puso el grabador?, ¿vos le ocultabas la relación?

- "A mi papá nunca le demostré nada, se lo pintaba todo de color de rosas. Pero se ve que como padre se dio cuenta".

- ¿Ese día que pasó?

- "Fue eso lo que escucha, como me estaban violando y es donde sale disparado".

- ¿Es del día anterior?

- "Sí, del día anterior".

- ¿Carreño era compañero tuyo de trabajo?

- "Además de mi pareja sí".

- ¿No podías salir de la relación?

- "Era una relación tóxica, es como que no te das cuenta porque uno siente amor pero no ve más allá de la violencia".

- ¿Siempre fue así la relación?

- "Al principio como toda relación no, pero con el tiempo sí, y se tornaba más y más".

- ¿Tus padres se dieron cuenta de que algo no andaba bien?.

- "Sí, mi forma de ser para con ellos cambió. Se ve que como padre se dio cuenta".

- Se dicen muchas cosas en las redes, como que tu padre no quería que tengas novio. ¿Él te quiso salvar?.

- "Mi papá estaba en conocimiento de mi relación con esta persona que tiene más años que yo, eso no era el motivo de lo que pasó".

- ¿Y ahora?, ¿tuviste contacto con alguno de ellos?

- "No, con ninguno".

- ¿Qué le pedís a la justicia?.

- "Digo que me parece injusto que mi viejo esté detenido, me salvó la vida porque sino me estarían haciendo la nota a mí se la estarían haciendo a él sobre cómo murió su hija".

- ¿Vos crees que Carreño te iba a matar?

- Sí

- ¿Tu papá le tiró a matar?

- "No, porque si hubiese querido no hubiese errado. Nunca lo quiso matar".