"Lo que más me importa es que el sueldo de los trabajadores no se retrase"

El presidente Alberto Fernández dijo que lo que "más" le "importa" es que "el sueldo de los trabajadores no se retrase y le ganen a la inflación" y que se pueda "ir corrigiendo eso dentro de todas las dificultades que tenemos".

Así lo afirmó al participar de la apertura del 48º Congreso Nacional Bancario, junto al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Allí, el Presidente dijo que "el daño" que el gobierno de Mauricio Macri les hizo a los argentinos "fue incalculable" y sostuvo que muchos de los exfuncionarios de esa gestión "ahora vuelven de las cenizas, abusando de la tragedia de la pandemia, y dejando de lado lo que fueron capaces de hacer".

Fernández apuntó además: "No logramos salir del todo de la tragedia de los cuatro años que nos precedieron en la gestión". Y destacó que "gran parte de lo que prometimos en campaña, lo cumplimos".

"Usted se olvidó de los argentinos y los metió en un problema enorme del que aún no podemos salir", le dijo Fernández al expresidente. “Lo escuchaba el otro día al expresidente decir que yo no entendía, que no sabía negociar", dijo Fernández. Y agregó:

"Mire, Macri, yo hago esto porque usted se olvidó de los argentinos y se metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir".

Y ratificó que su Gobierno "tiene un plan, que es cuidar a los argentinos", y dijo que a la oposición "no le gusta ese plan, porque el plan que les gusta a ellos es ajustar".

Además, se refirió irónicamente a la polémica por las demoras en el arribo de la segunda dosis de la vacuna de Sputnik V: “Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas, se acusa de envenenador al que consigue las vacunas y le reclaman la segunda dosis del veneno".

Fernández hizo hincapié especialmente en la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional: “Entiendo que la tragedia de la pandemia nos tiene a todos preocupados, pero por favor no olvidemos desde dónde partimos; los responsables tienen nombre y apellido y están en los canales de televisión dando cátedra de lo que no supieron hacer”, dijo.

Paritarias

El martes, la AB y las cuatro cámaras del sector acordaron en el Ministerio de Trabajo que a la actualización del 2,1 por ciento operada en enero sobre los haberes de 2020 y a su "base resultante" se le adicione una mejora del 43 por ciento.

Esa mejora permitirá superar en más del 45 por ciento la recomposición de los haberes este año, confirmaron fuentes gremiales, que agregaron que los trabajadores percibirán antes del 6 de noviembre, Día del Bancario, un mínimo de 100 mil pesos en concepto del histórico bono por ese día no laborable, y que el acuerdo será revisado el 15 de diciembre.