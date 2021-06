Aseguran que Horacio Cabak se casa con su pareja

Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana, reveló en su programa que Horacio Cabak y su mujer Verónica Soldato, se casarían tras estar juntos durante 27 años. Así lo publica el diario Popular.

"Cabak se casa con su mujer Verónica Soldato", aseguró el periodista sin dar más detalles.

Minutos después de que se diera a conocer esta información, Horacio Cabak publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que puso un manto de duda sobre la veracidad de la información del conductor de LAM.

"Iba a ser una cámara oculta para Marcelo Tinelli. ¡¡¡Me descubrieron!!!", compartió el ex modelo.

Iba a ser una cámara oculta para @cuervotinelli

¡¡¡¡¡¡¡¡Me descubrieron !!!!!!!!!!!!!! https://t.co/MKeknwf3O4 — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 14, 2021

Luego, Cabak sumó otro tuit en el que dio a entender que no piensa casarse en el futuro cercano con Verónica. "Avísennos con tiempo que nos preparamos. No queremos llegar tarde sea cuando y donde sea. No sabíamos nada. Gracias", concluyó.

Avisennos con tiempo asi nos preparamos.

No queremos llegar tarde sea cuando y donde sea.

No sabíamos nada.

Gracias. pic.twitter.com/fIFau9nlo2 — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 14, 2021

En los últimos días Horacio Cabak contó que vive en la misma casa con su mujer y que: "Afortunadamente está todo resuelto (...). Está todo tranquilo, vivo en mi casa con mi mujer y mis hijos".