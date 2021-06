Monte Hermoso pidió volver a fase 2: cerrarán el acceso en horario nocturno

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara brindó este mediodía una conferencia de prensa en la que explicó las razones por las cuales les solicitó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que su distrito retroceda por unos días a fase 2.

Acompañado por su secretario de Salud, Jorge Busca, Dichiara mencionó que en los últimos días ha habido un incremento en los casos (24 casos en 4 días), por lo que les "preocupa que esas cifras sigan aumentando" y que no las "puedan controlar".

La principal medida, además de las restricciones que establece el gobierno Provincial, es cerrar el acceso a la ciudad entre las 20 y las 6 de la mañana.

"Estamos en un momento muy complicado de esta pandemia. No hay camas en ningún lado, no solamente para pacientes con COVID, si no para aquellos que tienen otro tipo de patologías. En los últimos días hemos tenido una cantidad importante de casos, si se tiene en cuenta la cantidad de ciudadanos que tiene la ciudad. Además, hay muchas personas que son contactos estrechos y por eso comenzamos a encender las alarmas", relató a su turno Busca.

Según mencionaron, la medida es temporal, ya que Monte hermoso tiene un "alto índice de vacunación".

"Entre hoy y mañana se colocarán alrededor de mil segundas dosis y en la semana llegarán primeras dosis", dijo Busca.

"Hay mucha irresponsabilidad en la región y no tenemos controles en la ruta. Por eso, limitaremos el acceso durante las noches. Es una medida temporal, porque creo que de a poco comenzamos a ver una luz al final del tunel", completó Dichiara.