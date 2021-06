"Mi expareja me rompió todo y amenazó con prenderme fuego con mi beba"

Leonela está asustada. Mientras responde las preguntas para esta nota mira a todos lados, como temiendo que su agresor, quien la amenazó de muerte, aparezca en cualquier momento a querer concretar su amago.

"El sábado pasado mi expareja y padre de la nena, vino alcoholizado me atacó, me dejó con lo puesto, rompió la ropa de la nena, la heladera, la cocina (...) me amenazó que me iba a prender fuego con mi hija", comentó la víctima de violencia de género en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

El sujeto está detenido, luego de que Leonela lo denunciara, pero igual ella está temerosa a casi una semana de que su expareja la atacara.

"Esta es la tercera vez que me rompe todo. Cuando estaba embarazada me golpeó y casi pierdo a su hija", relató la mujer de 24 años.

En esta ocasión Leonela contó con la ayuda del padre de una amiga, en cuya casa se encontraba cuando su expareja llegó borracho a buscarla. Ella estaba con su beba de cinco meses en los brazos. De allí él se fue a la casa que una vez compartieron y arrasó con sus pertenencias.

"No hay luz, porque arrancó los cables. No puedo estar acá yo sola. Tengo un miedo terrible, no quiero, no puedo estar acá", refirió Leonela.

Leonela decidió poner fin a la relación y el hombre insiste en buscarla. "Intentamos vivir juntos, pero no se pudo por el alcohol y la droga que él consume. Me manipuló la cabeza, es un psicópata, yo enamorada quise seguir, pero todo tiene un punto", concluyó.