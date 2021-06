Inician sumario contra una fiscal que reivindicó a Videla

Después del caso del suboficial de la comisaría Tercera que "jugó" en las redes con la foto de "Bombita" Darín, afirmando que sería el autor del atentado a la sede de La Cámpora, ocurrido el pasado 25 de mayo, en las últimas horas sorprendió a propios y extraños la publicación de una usuaria de Facebook que bajo el nombre de "Violeta Alvarez", realizó un posteo en el que reivindicaba la actuación del exdictador Jorge Rafael Videla.

El caso tomó relevancia ya que "Violeta Alvarez" sería el nombre de usuario que utilizaría la fiscal Leila Violeta Scavarda, titular de la UFIJ N° 12.

Ante esta situación, el fiscal general, Juan Pablo Fernández ordenó una investigación interna y evalúa realizar una denuncia penal en la Justicia Federal

El comentario del escándalo es un posteo sobre "las bondades" de la dictadura militar, con una foto del ex dictador Jorge Rafael Videla. "6% de pobreza con Videla, cero dogas, cero motochorros, en la facultad se estudiaba, te pedía el DNI en la calle y seguías, nunca me bajaron de un colectivo a punta de escopeta, la puerta de calle no llevaba llave", menciona.

El fiscal general pidió medidas de oficio y mandó a chequear toda la información para establecer realmente si se trata de la funcionaria judicial. Todo hace pensar que se trata de Scavarda, pero tiene que quedar demostrado. En el perfil de Violeta Álvarez aparece la foto de la mismísima fiscal, más allá de que utilice una máscara con una sonrisa.